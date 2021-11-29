Напередодні Нового року українці починають активно планувати свій відпочинок та шукати будинки або квартири для святкування.
За даними аналітики OLX Нерухомість, найпопулярніший запит з оренди будинку на добу – Карпати. Також користувачі намагаються знайти дім з басейном, дім з банею та житло у Буковелі.
Попри бажання зустріти Новий рік на Закарпатті або за містом, більшість українців шукають квартири подобово – 51, 2 тис. запитів.
Найбільше квартир очікувано у Києві, Одесі та Львові. У п’ятірці лідерів також опинилися Харків і Дніпро. Ціни залишаються такими самими, як на початку осені.
Київ
Однокімнатна квартира – 800 грн.
Двокімнатна квартира – 1,1 тис. грн.
Трикімнатна квартира – 700 грн.
Одеса
Однокімнатна квартира – 600 грн.
Двокімнатна квартира – 750 грн.
Трикімнатна квартира – 1,3 тис. грн.
Львів
Однокімнатна квартира – 600 грн.
Двокімнатна квартира – 800 грн.
Трикімнатна квартира – 1,2 тис. грн.
Дніпро
Однокімнатна квартира – 600 грн.
Двокімнатна квартира – 700 грн.
Трикімнатна квартира – 650 грн.
Харків
Однокімнатна квартира – 500 грн.
Двокімнатна квартира – 700 грн.
Трикімнатна квартира – 1 050 грн.
Івано-Франківськ
Однокімнатна квартира – 500 грн.
Двокімнатна квартира – 600 грн.
Трикімнатна квартира – 875 грн.
Хмельницький
Однокімнатна квартира – 500 грн.
Двокімнатна квартира – 500 грн.
Трикімнатна квартира – 600 грн.
Чернівці
Однокімнатна квартира – 550 грн.
Двокімнатна квартира – 600 грн.
Трикімнатна квартира – 775 грн.
До новорічних свят зросла кількість пропозицій для тих, хто хоче орендувати будинок подобово. Особливим попитом користуються варіанти у Києві, Славському та Яремче.
- Одеса – 2,5 тис. грн.
- Київ – 5 тис. грн.
- Яремче – 1,2 тис. грн.
- Славське – 850 грн.
- Харків – 2 тис. грн.
- Дніпро – 3 тис. грн.