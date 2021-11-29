Напередодні Нового року українці починають активно планувати свій відпочинок та шукати будинки або квартири для святкування.

За даними аналітики OLX Нерухомість, найпопулярніший запит з оренди будинку на добу – Карпати. Також користувачі намагаються знайти дім з басейном, дім з банею та житло у Буковелі.

Попри бажання зустріти Новий рік на Закарпатті або за містом, більшість українців шукають квартири подобово – 51, 2 тис. запитів.

Найбільше квартир очікувано у Києві, Одесі та Львові. У п’ятірці лідерів також опинилися Харків і Дніпро. Ціни залишаються такими самими, як на початку осені.

Київ

Однокімнатна квартира – 800 грн.

Двокімнатна квартира – 1,1 тис. грн.

Трикімнатна квартира – 700 грн.

Одеса

Однокімнатна квартира – 600 грн.

Двокімнатна квартира – 750 грн.

Трикімнатна квартира – 1,3 тис. грн.

Львів

Однокімнатна квартира – 600 грн.

Двокімнатна квартира – 800 грн.

Трикімнатна квартира – 1,2 тис. грн.

Дніпро

Однокімнатна квартира – 600 грн.

Двокімнатна квартира – 700 грн.

Трикімнатна квартира – 650 грн.

Харків

Однокімнатна квартира – 500 грн.

Двокімнатна квартира – 700 грн.

Трикімнатна квартира – 1 050 грн.

Івано-Франківськ

Однокімнатна квартира – 500 грн.

Двокімнатна квартира – 600 грн.

Трикімнатна квартира – 875 грн.

Хмельницький

Однокімнатна квартира – 500 грн.

Двокімнатна квартира – 500 грн.

Трикімнатна квартира – 600 грн.

Чернівці

Однокімнатна квартира – 550 грн.

Двокімнатна квартира – 600 грн.

Трикімнатна квартира – 775 грн.

До новорічних свят зросла кількість пропозицій для тих, хто хоче орендувати будинок подобово. Особливим попитом користуються варіанти у Києві, Славському та Яремче.