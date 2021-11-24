Куди поїхати на Новий рік 2022 – ідеї для подорожей

Хочете вирушити у подорож на Новий рік 2022, проте не знаєте, куди можна поїхати в Україну чи за кордон? Варто спиратися на свої уподобання.

Що вам хочеться? Сніг чи спекотна погода? Зимове Закарпаття чи теплий Єгипет? Сніжний Львів чи сонячна Туреччина?

Місце для святкування – нелегкий вибір, проте ви з ним впораєтеся. Куди поїхати на Новий рік 2022 – ідеї для відпочинку далі у матеріалі Фактів ICTV.

Скільки вихідних буде на Новий рік 2022

У другому місяці зими буде декілька державних свят, серед яких Новий рік 2022. Українці зможуть відпочити протягом чотирьох вихідних днів поспіль – 31 грудня, а потім 1, 2 та 3 січня.

Куди поїхати на Новий рік в Україні

Київ

У столиці України завжди є, чим зайнятися у зимовий період. Новорічна ялинка, святкова атмосфера, веселі заходи та інші активності не залишать байдужим нікого.

Вартість квитків до Києва на Укрзалізниці стартує від 150 грн, залежно від міста відправлення. Можна зупинитися в хостелі, готелі або орендувати квартиру, де ціна за добу становить 250-900 грн.

Львів

Запах ароматної кави, патріотичний дух, леви з розкішною гривою та неймовірний краєвид із будівлі міської ратуші – це та багато іншого чекає під час поїздки до Львова. До того ж взимку сюди додасться святковий настрій та атмосфера зимової казки.

Квитки потягом до Львова коштують від 300 грн, а вартість житла за добу під час новорічних свят стартує від 500 грн.

Карпати

Якщо хочете поринути у справжню зимову казку, тоді варто вибрати для відпочинку Яремче або Буковель. Дістатися міста можна поїздом, а до гірськолижного курорту – доїхати автобусом від Яремчого.

Для квитків на одну особу потрібно виділити щонайменше 500 грн. Можете зняти апартаменти чи будиночок, які коштуватимуть 800-1,5 тис. грн у розпал сезону.

Ужгород

Затишне місто на Закарпатті славиться своїми замками, яким немає аналогів в Україні та за кордоном. Якщо ви любите історію, тоді Ужгород точно для вас.

Квитки для потяга на плацкартні місця обійдуться у 200-300 грн в один бік, а купе – до 600 грн. Ціна за ніч у номері готелю стартує від 400 грн, квартира коштуватиме дорожче – від 550 грн за добу.

Чернігів

Чернігів – один із лідерів бюджетного відпочинку в Україні, а за співвідношенням ціна-якість місто легенд може перевершити ваші очікування. Під час екскурсії можна відвідати найстаріші пам’ятки Київської Русі, відпочити разом із дітьми чи здійснити паломництво.

Дістатися Чернігова можна потягом або автобусом, вартість квитків стартує від 100 грн. Житло теж коштуватиме не дуже дорого – номер у готелі можна орендувати за 400 грн, а квартиру – від 500 грн за добу.

Куди полетіти на Новий рік за кордон

Єгипет

Каїр можна охарактеризувати такими словами – історичні пам’ятки, священні та релігійні місця, церкви та собори, вуличні ринки, атмосферні екскурсії.

Поїздка до столиці Єгипту коштуватиме недешево (щонайменше від 12 тис. грн), особливо під час зимових свят, проте враження залишаться після поїздки надовго.

Туреччина

Анкара – місто мечетей, цитаделі, Аниткабіра, незвичайних музеїв та римських лазень. Туристам завжди є, що тут подивитися, а якщо ви любите сучасніший відпочинок, то в столиці Туреччини є багато розважальних центрів.

Вартість авіаквитків стартує від 1,5 тис. грн, а на саму подорож потрібно виділити від 5-8 тис. грн, проте за путівками, що горять, поїздка може обійтися дешевше.

Впевнені, ваша подорож пройде незабутньо та атмосферно. Факти ICTV бажають чудового відпочинку та прекрасних зимових свят.