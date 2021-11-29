Чим ближче Новий рік, тим більше запитань: як прикрасити ялинку, де краще святкувати, який подарунок купити, що одягти. А головне, що краще подати на святковий стіл. Оскільки символ 2022 року – Блакитний Тигр, меню повинно відповідати смакам Тигра.

Які салати варто приготувати на Новий рік 2022, читайте у матеріалі.

Салат Олів’є з перепелиним м’ясом, раковими шийками і трюфелем

Жоден новий рік не проходить без коронної страви – олів’є. Але комусь воно вже набридло, а хтось взагалі його не їсть. Що ж робити, коли класичне олів’є вже приїлося, але без нього немає новорічного настрою? Спробуйте рецепт, який точно вразить ваших гостей.

Інгредієнти:

перепілка – 75 г;

картопля – 1 шт.;

огірок – 1 шт.;

соус соєвий;

раки;

оливки – 25 г;

олія оливкова – 30 мл;

олія рослинна – 350 мл;

салат корн;

трюфелі;

ланспік;

лавровий лист;

білий перець;

кріп;

яйце;

естрагон;

гірчиця солодка;

сіль.

Спосіб приготування

Очищаємо та нарізаємо картоплю. Варимо 10 хвилин. Ставимо на вогонь каструлю із водою. Опускаємо в киплячу воду раків, лавровий лист, кріп. Варимо п’ять хвилин. Очищаємо від шкіри перепелине м’ясо. Відокремлюємо м’ясо від кісток. Розігріваємо сковороду. Обсмажуємо на оливковій олії м’ясо. Солимо, перчимо. Дістаємо раків із каструлі. Очищаємо ракові шийки від панцира. Нарізаємо м’ясо перепелів. Викладаємо все на тарілку.

Нарізаємо огірки, зрізаємо м’якуш. Нарізаємо та поміщаємо його на тарілку. Викладаємо варену картоплю. Готуємо соус Провансаль. Відокремлюємо жовтки від білків. Додаємо до жовтків баварську солодку гірчицю, олію та нарізаний естрагон. Збиваємо в кухонному комбайні дві хвилини. Додаємо соєвий соус та олію. Збиваємо ще дві хвилини.

Викладаємо на тарілку раків, відварену картоплю та огірки. Потім поливаємо соусом Провансаль. Поступово розподіляємо соус. Викладаємо перепелине м’ясо та соус. Викладаємо ракові шийки, оливки, мариновані огірки та ланспік. Додаємо нарізаний трюфель та салат корн.

Салат-мікс із ягодами

Після важких м‘ясних страв хочеться з‘їсти чогось легкого. Тому на допомогу приходять ягідні салати.

Інгредієнти на п’ять порцій:

огірки – 2 шт.;

шпинат – 50 г;

рукола – 50 г;

заморожені чи свіжі ягоди – 100 г;

апельсин – 1 шт.;

очищені ядра волоських горіхів – 70 г.

Для заправки:

бальзамічний оцет – 1 ч. л.;

оливкова олія – 4 ст. л.;

сіль, чорний перець.

Спосіб приготування

Огірки миємо, очищаємо, натираємо. Рукколу та шпинат перебираємо, миємо та сушимо. Ягоди перебираємо, миємо, сушимо. Апельсин миємо, чистимо, розділяємо на часточки (дві відкласти) і очищаємо кожну від білих перегородок. Горіхи підрум’янюємо на сковороді без олії.

Для соусу сік двох частинок апельсина змішуємо з оливковою олією та бальзамічним оцтом, сіллю та меленим чорним перцем. Всі інгредієнти салату обережно перемішуємо, поливаємо соусом і подаємо на стіл.

Лапка тигра

Здавна вважали, що Тигр – це царська тварина, яка завжди у центрі уваги завдяки своїм неперевершеним якостям. Саме час приготувати салат, який беззаперечно стане прикрасою вашого новорічного столу та вразить гостей королівським смаком.

Інгредієнти:

м’ясо (свинина) – 300 г;

яйце куряче – 2 шт.;

цибуля ріпчаста (червона) – 1 шт.;

яблуко – 1 шт.;

огірок (маринований) – 1 шт.;

сир твердий – 100 г;

сік лимонний – 1 ст. л.;

оцет – 3 ст. л.;

сметана – 5 ст. л.;

олія;

чорнослив (для прикраси) – 3 шт.;

перець чорний;

горіхи грецькі (для прикраси) – 1 жменька;

сіль за смаком;

цукор коричневий – 1 ч. л.;

соєвий соус – 2 ст. л.;

цибуля зелена – 2 шт.;

майонез;

кріп.

Спосіб приготування

Нарізаємо м’ясо соломкою. Маринуємо в соєвому соусі та бальзамічному оцті. Обсмажуємо м’ясо на олії до готовності, трохи підрум’янюючи. Цибулю нарізаємо соломкою. Кількість цибулі – на ваш смак.

Цибулю злегка посипаємо цукром і поливаємо оцтом. Два яйця по черзі збиваємо із сіллю та чорним перцем. Підсмажуємо млинці та нарізаємо їх соломкою. Для соусу в сметану додаємо лимонний сік, цукор, що залишився, бальзамічний оцет і дрібно нарізану зелену цибулю.

Все добре перемішуємо, якщо необхідно, до смаку додаємо сіль. Першим шаром викладаємо яєчну соломку – у формі лапи тигра. Змащуємо трохи соусом. Наступний шар – м’ясо. Далі – цибуля. Від маринаду віджимаємо. На цибулю – яблуко, соломкою.

Далі соус і маринований огірочок, також соломкою. Верх добре змащуємо соусом, що залишився, і посипаємо з усіх боків натертим на дрібній тертці сиром (трохи сиру залишаємо). Сир, що залишився, і горіхи подрібнюємо в блендері. Додаємо трохи майонезу для склеювання. Ліпимо деталі лапи (подушечки), викладаємо на салат.

Проміжки оформляємо натертим сиром, підфарбованим бальзамічним оцтом. Навколо укладаємо кріп. Посипаємо подушечки чорним перцем, окантовку робимо з тонко нарізаного чорносливу. Трохи даємо настоятися та подаємо.

Тигр — символ енергії, творчості, сили і таланту. Нехай новий 2022 рік принесе вам саме це. А вдало підібрані страви подарують вдачу та натхнення.