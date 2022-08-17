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Щоб запобігти тусовкам: Airbnb запускає нову технологію

17 Серпня 2022, 18:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
сервіс оренди житла airbnb
Джерело: Depositphotos

Онлайн-майданчик для розміщення чи  пошуку оренди житла Airbnb тестує у США та Канаді антитусовочну технологію. Вона створена для боротьби з тими, хто винаймає квартири для вечірок.

Технологія виявляє бронювання із потенційно високим ризиком. Airbnb враховує відгуки користувача, час та дні бронювання, а також його тривалість. Про це йдеться на сайті сервісу.

Підозрілі броні маркуватимуть і не надсилатимуть на затвердження тим, хто здає житло. Натомість користувачам запропонують орендувати кімнату чи номер.

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Варто зазначити, що антитусовочну технологію сервіс вже тестував в Австралії. Кількість вечірок у районах, які охоплювали нововведення, скоротилася на 35%.

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Airbnb житло
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