Онлайн-майданчик для розміщення чи пошуку оренди житла Airbnb тестує у США та Канаді антитусовочну технологію. Вона створена для боротьби з тими, хто винаймає квартири для вечірок.

Технологія виявляє бронювання із потенційно високим ризиком. Airbnb враховує відгуки користувача, час та дні бронювання, а також його тривалість. Про це йдеться на сайті сервісу.

Підозрілі броні маркуватимуть і не надсилатимуть на затвердження тим, хто здає житло. Натомість користувачам запропонують орендувати кімнату чи номер.

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Варто зазначити, що антитусовочну технологію сервіс вже тестував в Австралії. Кількість вечірок у районах, які охоплювали нововведення, скоротилася на 35%.