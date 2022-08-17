Онлайн-площадка для размещения или поиска аренды жилья Airbnb тестирует в США и Канаде антитусовочную технологию. Она создана для борьбы с теми, кто снимает квартиры для вечеринок.

Технология обнаруживает бронирования с потенциально высоким риском. Airbnb учитывает отзывы пользователя, время и дни бронирования, а также его длительность. Об этом говорится на сайте сервиса.

Подозрительные брони будут маркировать и не отправлять на утверждение тем, кто сдает жилье. Вместо этого пользователям предложат арендовать комнату или номер.

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Стоит отметить, что антитусовочную технологию сервис уже тестировал в Австралии. Количество вечеринок в районах, которые охватывало нововведение, сократилось на 35%.