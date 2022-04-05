Компанія Airbnb призупинила свою роботу в Росії та Білорусі. Жителі країн-агресорів не можуть орендувати житло за допомогою сервісу з 4 квітня.

– Компанія Airbnb призупинила діяльність у Росії та Білорусі. Це означає припинення можливості бронювання житла мешканцями цих країн. По мірі розвитку ситуації ми повідомлятимемо нову інформацію, – повідомляється у блозі компанії.

Для господарів житла це означає блокування календарів оголошень у Росії та Білорусі, а також неможливість прийому нових гостей.

У свою чергу користувачі з інших країн не зможуть більше бронювати житло або враження в Росії та Білорусі.

Росіянам і білорусам більше не доступне оформлення бронювань на Airbnb.

Так, зміни відбулися на тлі широкомасштабного вторгнення Росії до України з 24 лютого. Американська компанія не хоче працювати із країною-агресором. До того ж, жителі Росії могли заважати українським біженцям шукати житло в Європі, бронюючи вільні місця. З огляду на те, що РФ знаходиться під залізним куполом – орендувати житло росіянам безглуздо.

На тлі цього рішення, росіяни почали занижувати оцінки додатку Airbnb у Google Play та App Store, звинувачуючи компанію в обмеженні за національною ознакою.

До слова, аби підтримати українців, сервіс Airbnb надає житло для 100 тис. біженців, яким через війну довелося залишити домівку. Ми писали, як подати заявку на безкоштовне житло від Airbnb для українців.