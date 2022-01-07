Вихідні на Різдво – гарна можливість змінити обстановку та вирушити у невелику подорож. Відомі тревел-блогери та провідні реаліті У кого більше? (Новий канал) Макс Узол та Оля Манько розповіли, які місця варто подивитися взимку в Івано-Франківську.

– Івано-Франківськ – це невисокі австрійські будівлі, польські вілли та сучасні новобудови. Франик – місто відкритих людей. Тут на вулиці може підійти незнайомець і заговорити про каву чи погоду. Франик – ініціативні люди, які бережуть і відновлюють своє місто (у 2020-му році воно стало першим у рейтингу найкращих українських міст для бізнесу за версією Forbes). Це місто творчої інтелігенції. Його обожнюють музиканти та художники, – каже Макс Узол.

Що подивитися в Івано-Франківську – 5 найкращих локацій

1. Сотка (вул. Незалежності)

– З цієї славнозвісної вулиці починайте дивитись Івано-Франківськ. Це тусовочна пішохідна вулиця, де сконцентрована купа кафе, кав’ярень і цікавих крамничок. Протяжність Сотки – 450 метрів. Вона приведе вас до головної ялинки міста. Там і різдвяний ярмарок з глінтвейном та сувенірами, і будиночок Миколая. До речі, це не єдиний центр міста, – каже Оля Манько.

2. Ратуша

– В Івано-Франківську є ще площа Ринок, де стоїть красива Ратуша. Її вважають другим центром міста. Поблизу теж є різдвяний ярмарок, ковзанка та красиві історичні будівлі, які є окрасою міста. На Ратушу можна піднятися та побачити панорамний вид на Франик. Наверху – майданчик, тож можна роздивитись все на 360 градусів. Ціна квитка – 20 грн, – розповідає блогер.

3. Бастіон

– З цієї стіни, якій 350 років, починався Івано-Франківськ. Тоді він ще називався Станіславів. Взагалі це була величезна кам’яна фортеця, але до сьогодні залишився лиш один бастіон. Зараз це не просто залишок муру, а фортечна галерея, яку відкрили у 2002-му році після реставрації пам’ятки. Називається вона Бастіон. Всередині – не тільки магазини та кафе, а і купа виставок. А ще проводять літературні вечори. Колись це був оборонний центр, а зараз культурний, – каже Макс.

4. Вовчинецькі пагорби

– На цій локації (300 метрів над землею) все місто буде у вас, як на долоні. Раніше це була звичайна гора, де люди влітку відпочивали з пікніками, а взимку просто гуляли, каталися на санчатах. Цього року там зробили апгрейд: поставили столики, лавочки, кав’ярню та красиві інстаграмні гойдалки. Дуже класно, що цю локацію облагородили. Там – чудово! – розповідає блогерка.

5. Промприлад.Реновація

– У приміщенні величезного старого заводу Промприлад створили культурний інноваційний центр. Там зібрали різні бізнеси, стартами, лабораторії, майстерні. Суть – на одній локації створити найкращі можливості для реалізації ідей. Також там є кафе, бар, де проводять вечірки і стендапи. Також там планують відкрити бізнес-школу, коворкінг, центр сучасного мистецтва, виставковий зал, концертний майданчик, кіно-концертний зал. Радимо заглянути! – каже Макс.