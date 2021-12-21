Уже 1,5 млн українців отримали гроші за програмою єПідтримка, і 35% витратили їх на книжки. На другому місці – квитки у кіно.

Сайти книжкових крамниць вихідними зависли від напливу покупців – деякі навіть упали на кілька годин. Що саме купували українці і чи є надія, що у нас читатимуть більше – далі в матеріалі.

За словами менеджерки одного з найбільших українських видавництв Саломе Енгибарян, ажіотаж насправді серйозний. З львівського офісу їй сказали, що на сайті вдвічі виросли продажі. В книгарнях теж був наплив людей.

Книжку колишнього полоненого так званої ДНР Станіслава Асєєва за кілька днів українці просто змели з полиць. Вона називається Світлий шлях чи історія одного концтабору.

У топі продажів за гроші з єПідтримки – детектив Ілларіона Павлюка Я бачу вас цікавить пітьма. В ньому пекло, зображене як маленький український райцентр, у якому оселився серійний вбивця.

Любов до такого типу детективів – новий український тренд. Наші смаки не надто відрізняються від загальноєвропейських, про це каже літературна критикиня Богдана Романцова. Ми любимо, щоб було напружено та з інтригою.

– Історії про герметичні простори, затишок. До речі, навіть детектив повертається герметичний. Коли люди кудись їдуть разом і там стається вбивство чи ще шось. А є просто улюблені автори. Наприклад, що б не написав Фредерік Бакман, зараз у нас Тривожні люди на першому місці серед його книжок, і його купуватимуть, – розповіла Богдана.

Послугою єПідтримка уже скористалися 3,5 млн українців. Міністр цифрової трансформації розповів, що приблизно 35% витратили на кінотеатри, 35% – на книжки. І десь 10-15% на залізничний транспорт. Решту – це концерти, театри.

Видавці кажуть, що по книжки прийшли навіть байдужі до читання українці. Однак, навряд чи вони і надалі залишаться клієнтами книгарень, вважає Богдана Романцова.

– Навряд чи ця тисяча зробить якусь поворотну зміну у сфері. Ідеться радше про потребу загальнонаціональної культурної політики, а не про разову підтримку, яка стане короткочасним вливанням у сферу. Поки у нас не буде якісної пропаганди читання на всіх рівнях, поки у нас це не буде частиною культурного процесу, годі сподіватися, що читачі будуть постійними, – сказала вона.

Для тих, хто іще не витратив гроші з єПідтримки чи вирішив докупити книжок собі та близьким на подарунки – три неймовірні популярні бестселери, які цього року вийшли в українських видавництвах: Канцлерка, Спитайте Мієчку, Дар.

Чи буде Україна і надалі пасти задніх у переліку начитаних країн Європи залежить від нас самих.

Проте не всі українці готові витратити гроші на саморозвиток. Винахідливі знайшли лазівку і не купують книги, а натомість продають свою тисячу в інтернеті за 600 грн.