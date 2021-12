За окном уже лежит пушистый снег, и так приятно наблюдать за падающими за окном снежинками. Мир начинает наряжаться в праздничные огоньки, в домах вот-вот поселятся зеленые красавицы-елки. Впереди долгожданные рождественско-новогодние выходные. А значит, есть время на чтение хороших, атмосферных книг.

Предлагаем вам нашу уютно-праздничную подборку книг для чтения на новогодние праздники, с которыми зимний досуг станет еще более сказочным.

Сквозь зеркала. Зимняя помолвка, Кристель Дабо

Французский бестселлер, который сравнивают с Гарри Поттером в мире стимпанка. Книга года по версиям Publishers Weekly и Entertainment Weekly. Лучший роман Sci-Fi по оценке Amazon. Его автор, Кристель Дабо начала свой писательский путь со спинофов в пределах мира Гарри Поттера, что переросло в появление оригинального сногсшибательного фэнтези-бестселлера, которым стал роман Сквозь зеркала.

Это история особой девушки Офелии, владеющей даром читать прошлое и путешествовать по мирам сквозь зеркала. Ее ждет невероятное и опасное путешествие в столицу ледяного ковчега, известного как Полюс. Там все на Полюсе имеет обратную сторону. А Офелия оказывается в водовороте интриг, которые затягивают ее в опасную игру.

Похитители снега, Анастасия Никулина

Если вам запахло снегом, если хочется праздничного настроения, если вы задумались, а не пройти ли мастер-класс по изготовлению рождественских пауков, эта книга идеальна для такого случая. Сюжет вращается вокруг мальчика Ричи, который, чтобы спасти своего дедушку, решает… похитить снег! Сделать это практически невозможно. Но это единственный способ спасти дедушку…

Бархатные пальчики, Сара Уотерс

Эта книга подарит вам путешествие в Лондон Викторианской эпохи. Здесь есть все: любовь, авантюры, измена, боль и эмоциональное насилие, мошенники, нищие, порнографы и психиатрические больницы, больше похожие на тюрьмы.

В центре событий — история девушки Сары из мошенников, скупающих ворованное и торгующих детьми. Однажды она встречает проходимца по прозвищу Джентльмен. Он предлагает девушке авантюру: устроиться служанкой к богатой леди, чтобы завладеть состоянием женщины. Но план обращается против самой Сары.

Там, где поют раки, Делия Овенс

Еще до пандемического 2020 года автор Делия Овенс написала книгу, во многом ставшую пророческой. Ее роман посвящен теме одиночества, добровольной самоизоляции. Эта проблематика изрядно отозвалась в сердцах читателей по всему миру, которым пришлось столкнуться с новыми реалиями пространства, ограниченного четырьмя стенами.

Больше всего книга затронула вопросы не только одиночества, как факта, а страха социализации. Страха, который окутал почти половину населения мира накануне выхода из очередного локдауна. Истории и переживания главной героини следует спроектировать на себя, чтобы понять – почему мы чувствуем себя одинокими, как с этим бороться и что делать, когда страх социума вдруг становится больше, чем страх остаться один на один с собственными мыслями.

Двор мрака и гнева, Сара Джанет Маас

Сара Дж. Маас – автор бестселлеров по версии The New York Times из серии романов Throne of Glass и Двор шипов и роз, а также мировых бестселлеров по версии USA Today. Первый роман из серии Throne of Glass Сара написала, когда ей было всего шестнадцать, а сейчас ее произведения переведены на тридцать пять языков.

Во второй части цикла A Court of Thorns and Roses главная героиня истории Фейра готовится выйти замуж за своего любимого — Темлина. Однако воспоминание о преступлении, которое она совершила, чтобы освободиться от Амаранты, возвращается к ней в ужасах. У самого Темлина становится все больше тайн от любимой. В новом приключении Фейру ожидает борьба со значительно большим злом, чем она могла себе представить.