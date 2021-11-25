У головній резиденції королеви Єлизавети II вже готуються до Різдва і Нового року. У Віндзорському замку встановили шестиметрову ялинку.

Найбільше різдвяне дерево встановлено у Георгіївській залі замку. В інших залах ялинки меншого розміру.

Різдвяна ялина прикрашена в класичному стилі. На ній красуються гірлянди та іграшки золотого та червоного відтінків. Верхівку дерева прикрашає лялька, яка найімовірніше символізує саму королеву.

Варто зазначити, що Віндзорський замок ухвалено прикрашати лише живими ялинками. Таке рішення було встановлене ще за часів правління королеви Вікторії. Самі дерева вирощують у парку резиденції.

Після завершення свят ялинки переробляють у поверхневе покриття ґрунту та використовують у садах для його захисту.

Також цього року пройде святкова виставка, на якій покажуть костюми Єлизавети ІІ та принцеси Маргарет.