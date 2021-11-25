В главной резиденции королевы Елизаветы II уже вовсю готовятся к Рождеству и Новому году. В Виндзорском замке установили шестиметровую елку.

Самое большое рождественское дерево установлено в Георгиевском зале замка. В других залах елки уже меньшего размера.

Рождественская ель украшена в классическом стиле. На ней красуются гирлянды и игрушки золотого и красного оттенков. Верхушку дерева украшает кукла, которая, вероятнее всего, символизирует саму королеву.

Стоит отметить, что Виндзорский замок принято украшать только живыми елками. Такое решение было принято еще при правлении королевы Виктории. Сами деревья выращивают в парке резиденции.

После завершения праздников елки перерабатывают в поверхностное покрытие почвы и используют в садах для ее защиты.

Также в этом году пройдет праздничная выставка, на которой покажут костюмы Елизаветы II и принцессы Маргарет.