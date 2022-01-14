Лоукостер Ryanair скорочує кількість рейсів з України до березня цього року. Так, під зміни потрапило щонайменше 7 напрямків.

Тепер українці не зможуть скористатися послугами авіакомпанії для перельоту зі Львова до Барі, Палермо, Туріну та Братислави. З Києва також не буде лоукостерів, які літають рейсами Київ-Бидгощ, а з Херсона скасували рейси до Кракова та Відня.

Практично всі ці скасування не нові — їх запровадили ще на початку грудня, і вони діють до кінця січня. Так, тепер їх продовжили до кінця зими.

Повний список скасованих рейсів виглядає так:

Київ – Бидгощ до 28 лютого

Львів – Барі до 28 лютого

Львів – Палермо до 28 лютого

Львів – Турин до 28 лютого

Львів – Братислава до 28 лютого

Херсон – Краків до 28 лютого

Херсон – Відень до 28 лютого

Зараз в авіакомпанії в доступі близько 80 маршрутів з України.

Втім, подібні зміни не мають сильно вплинути на відпочинок українців за кордоном. Це можливо здійснити не лише під час відпустки – у деяких країнах легко як відпочивати, так і працювати. Експерти склали рейтинг країн, де зручно поєднувати все це разом. Так, найкращим куточком для роботи віддалено виявилася Португалія.