Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відпочинок

Ryanair скасував 7 рейсів з України – список маршрутів

14 Січня 2022, 13:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Самолет
Джерело: Depositphotos

Лоукостер Ryanair скорочує кількість рейсів з України до березня цього року. Так, під зміни потрапило щонайменше 7 напрямків.

Тепер українці не зможуть скористатися послугами авіакомпанії для перельоту зі Львова до Барі, Палермо, Туріну та Братислави. З Києва також не буде лоукостерів, які літають рейсами Київ-Бидгощ, а з Херсона скасували рейси до Кракова та Відня.

Практично всі ці скасування не нові — їх запровадили ще на початку грудня, і вони діють до кінця січня. Так, тепер їх продовжили до кінця зими.

Повний список скасованих рейсів виглядає так:

  • Київ – Бидгощ до 28 лютого
  • Львів – Барі до 28 лютого
  • Львів – Палермо до 28 лютого
  • Львів – Турин до 28 лютого
  • Львів – Братислава до 28 лютого
  • Херсон – Краків до 28 лютого
  • Херсон – Відень до 28 лютого

Зараз в авіакомпанії в доступі близько 80 маршрутів з України.

Втім, подібні зміни не мають сильно вплинути на відпочинок українців за кордоном. Це можливо здійснити не лише під час відпустки – у деяких країнах легко як відпочивати, так і працювати. Експерти склали рейтинг країн, де зручно поєднувати все це разом. Так, найкращим куточком для роботи віддалено виявилася Португалія.

Джерело
Lowcost Avia
Теги
Літаки , подорож
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка