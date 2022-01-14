Лоукостер Ryanair сокращает количество рейсов с Украины до марта этого года. Так, под изменения попало как минимум 7 направлений.

Теперь украинцы не смогут воспользоваться услугами авиакомпании для перелета со Львова в Бари, Палермо, Турин и Братиславу. Из Киева также не будет лоукостеров, которые летают по рейсам Киева-Быдгощ, а из Херсона отменили рейсы в Краков и Вену.

Практически все эти отмены не новые — их ввели еще в начале декабря и они действуют до конца января. Так, теперь их продлили и до конца зимы.

Полный список отмененный рейсов выглядит следующим образом:

Киев – Быдгощ до 28 февраля

Львов – Бари до 28 февраля

Львов – Палермо до 28 февраля

Львов – Турин до 28 февраля

Львов – Братислава до 28 февраля

Херсон – Краков до 28 февраля

Херсон – Вена до 28 февраля

Сейчас у авиакомпании в доступе около 80 маршрутов из Украины.

Впрочем, подобные изменения не должны сильно повлиять на отдых украинцев за рубежом. Это возможно осуществить не только во время отпуска — в некоторых странах легко как отдыхать, так и работать. Эксперты составили рейтинг стран, в которых удобно совмещать все это вместе. Так, лучшим уголком для работы удаленно оказалась Португалия.