Рівень упав: у мережі обурюються через те, як прикрасили Білий Дім до Різдва

У США показали, як прикрасили Білий Дім до Різдва. Традиційно за це відповідала перша леді – Джилл Байден, а допомагали їй у цьому близько ста волонтерів.

Для сім’ї 46-го президента США Джо Байдена це перше Різдво у Білому Домі.

Дизайн новорічного оздоблення ґрунтується на ідеї священних речей, які об’єднують та долають відстань, час і навіть обмеження пандемії.

Команда волонтерів у Білому Домі встановила 41 ялинку, розмістила 25 святкових вінків та 300 свічок, а також використала майже 2 тис. метрів стрічки, 10 тис. прикрас та 78 759 вогнів гірлянд. Над каміном розмістили шкарпетки, в які потім покладуть подарунки для онуків Байдена.

До гілок однієї з ялинок, яка стоїть у Парадній їдальні, прикріпили фотографії колишніх президентів та перших леді США (Джон та Жаклін Кеннеді, Дональд та Меланія Трамп, Барак та Мішель Обама).

Також були й інші посилання. Зокрема, в одній із кімнат поставили пряникову копію Білого Дому, а також тих установ, які не припиняли свою роботу під час пандемії. Йдеться про поліцію, лікарні, пожежну охорону, пошту.

Прикраси мають простий і звичний вигляд. Однак у мережі одразу почали порівнювати з тим, як прикрашала Білий Дім Меланія Трамп, яка робила це з особливим розмахом. Більшість коментарів було присвячено саме цьому.

Темою святкового оформлення 2020 року була назва патріотичної пісні America, the Beautiful. Так перша леді хотіла відзначити велич своєї батьківщини.

Проте минулого року Меланію критикували за зайвий розмах.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL

— Melania Trump 45 Archived (@FLOTUS45) November 30, 2020