Уровень упал: в сети негодуют из-за того, как украсили Белый Дом к Рождеству

В США показали, как украсили Белый Дом к Рождеству. Традиционно за это отвечала первая леди — Джилл Байден, а помогали ей в этом около ста волонтеров.

Для семьи 46-го президента США Джо Байдена это первое Рождество в Белом Доме.

Дизайн новогоднего убранства основан на идее священных вещей, которые объединяют и преодолевают расстояние, время и даже ограничения пандемии.

Команда волонтеров в Белом Доме установила 41 елку, разместила 25 праздничных венков и 300 свечей, а также использовала почти 2 тыс. метров ленты, 10 тыс. украшений и 78 759 огней гирлянд. Над камином разместили носки, в которые потом положат подарки для внуков Байдена.

К веткам одной елки, которая стоит в Парадной столовой, прикрепили фотографии бывших президентов и первых леди США (Джон и Жаклин Кеннеди, Дональд и Мелания Трамп, Барак и Мишель Обама).

Также были и другие отсылки. В частности в одной из комнат поставили пряничную копию Белого Дома, а также тех учреждений, которые не прекращали свою работу во время пандемии. Речь идет о полиции, больницах, пожарной охране, почте.

Украшения выглядят довольно просто и привычно. Однако в сети сразу принялись сравнивать с тем, как украшала Белый Дом Мелания Трамп, которая делала это с особым размахом. Большая часть комментариев была посвящена именно этому.

Что пишут в сети:

Мелания справилась лучше.

Худший декор из тех, которые были когда-либо. Целевой уровень в лучшем случае.

В прошлом году украшения были — огонь.

Низкий уровень, Джо.

Это ужасно по сравнению с тем, что было 4 года назад!

Действительно? Где тот прекрасный зал, в котором была Мелания?

Она не Мелания. Мелания источала элегантность.

Слишком просто.

Команда WALMART (магазин с демократичными ценами в США) приехала украсить наш Белый дом? Выглядит очень дешево и безвкусно.

Уровень упал, если сравнивать с шикарными и элегантными украшениями, которые выставила великолепная Мелания Трамп.

Как Белый Дом украшала Мелания Трамп

Темой праздничного оформления в 2020 году было название патриотической песни America, the Beautiful. Так первая леди хотела отметить величие своей родины.

Однако в прошлом году Меланию критиковали за излишнюю вычурность.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL — Melania Trump 45 Archived (@FLOTUS45) November 30, 2020

В принципе и мы можем сравнить, у какой из первых леди украшения были лучше. Хотя, тут скорее решает вкус человека. Ведь кому-то ближе простота и уют, а кто-то приходит в восторг от имперского размаха.