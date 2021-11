Уровень упал: в сети негодуют из-за того, как украсили Белый Дом к Рождеству

В США показали, как украсили Белый Дом к Рождеству. Традиционно за это отвечала первая леди — Джилл Байден, а помогали ей в этом около ста волонтеров.

Для семьи 46-го президента США Джо Байдена это первое Рождество в Белом Доме.

Дизайн новогоднего убранства основан на идее священных вещей, которые объединяют и преодолевают расстояние, время и даже ограничения пандемии.

Команда волонтеров в Белом Доме установила 41 елку, разместила 25 праздничных венков и 300 свечей, а также использовала почти 2 тыс. метров ленты, 10 тыс. украшений и 78 759 огней гирлянд. Над камином разместили носки, в которые потом положат подарки для внуков Байдена.

К веткам одной елки, которая стоит в Парадной столовой, прикрепили фотографии бывших президентов и первых леди США (Джон и Жаклин Кеннеди, Дональд и Мелания Трамп, Барак и Мишель Обама).

Также были и другие отсылки. В частности в одной из комнат поставили пряничную копию Белого Дома, а также тех учреждений, которые не прекращали свою работу во время пандемии. Речь идет о полиции, больницах, пожарной охране, почте.

Украшения выглядят довольно просто и привычно. Однако в сети сразу принялись сравнивать с тем, как украшала Белый Дом Мелания Трамп, которая делала это с особым размахом. Большая часть комментариев была посвящена именно этому.

Темой праздничного оформления в 2020 году было название патриотической песни America, the Beautiful. Так первая леди хотела отметить величие своей родины.

Однако в прошлом году Меланию критиковали за излишнюю вычурность.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL

— Melania Trump 45 Archived (@FLOTUS45) November 30, 2020