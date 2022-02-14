Незабаром настане весна – час, коли все навколо оживає і розквітає. Сидіти в цю пору року вдома ніяк не хочеться, однак і не доведеться, оскільки в Києві пройде маса заходів, які може відвідати кожен охочий.

Куди піти в Києві, щоб відчути весну – далі в матеріалі.

До райських джунглів Osocor Flower Garden на виступ Adriatique

В Osocor Residence оголосили останню п’ятницю лютого днем Grand Opening 2022. 25 лютого тут відкриє двері неймовірна райська локація — божественний сад Osocor Flower Garden. Першими в ньому виступлять швейцарці Adriatique.

Їхня історія бере свій початок у 2008 році. Едріан Швайцер і Едріан Шала зустрілися на вечірці й одразу вирішили писати музику, яка сколихне увесь світ. Що й казати: у них усе так і вийшло.

Треки Adriatique виходять на іменитих світових лейблах та потрапляють у Toп-100 DJ’s від Resident Advisor. А їхній музично-магічний виступ на Cercle одразу охрестили одним із найкращих.

Краще купити квитки заздалегідь, адже їх небагато: тільки 600 у фан-зоні й 180 за столиками. Старт грандіозного відкриття сезону – о 22.00.

Коли: 25 лютого о 22.00

Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)

Квитки: від 900 грн

На концерт фентезі-мавки Христини Соловій

На старті творчого шляху вона відроджувала український фольклор у львівській «Дзизі». А сьогодні творить власну музику в жанрі фентезі-поп та збирає повні зали по всіх українських містах.

16 лютого Христина Соловій приблизить весну своїм спеціальним шоу. Головна особливість концерту — фан-зона для більш глибокого й інтимного діалогу артистки з прихильниками.

Коли: 16 лютого 19.00–22.00

Де: Bel étage Music club (вул. Шота Руставелі, 16A)

Квитки: 500–1 200 грн

На імпровізаційну виставу The Ball (Бал)

Як щодо імпровізаційної вистави в стилістиці старовинної комедії дель арте, яку створила інтернаціональна команда? The Ball (Бал) – це спільний проєкт українських і італійських митців, де про про стосунки говорять мовою пластики, музики й щирих почуттів.

Коли: 25 лютого 19.00–20.30

Де: Київський національний академічний театр оперети (вул. Велика Васильківська, 53/3)

Квитки: 60–700 грн

На концерт Our Atlantic

Завдяки національному відбору Євробачення 2022 в їхню харизму та «вусатий фанк» закохалося безліч українців. Our Atlantic вдалося не просто створити натхненну естрадою 1970-х років музику, а й наповнити й освіжити її соулом і диско, додати їй весняної свіжості та груву.

Дізнатися, як наживо звучить хіт Моя любов та зовсім нові пісні колективу, ви зможете вже 24 лютого.

Коли: 24 лютого 19.00–22.00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Квитки: 290–790 грн

Помилуватися відеоартом Символізм кохання в Artarea

19, 20, 26 та 27 лютого в столичному мистецькому просторі Artarea можна буде побачити цифровий панорамний відеоарт Символізм кохання. Його створили за мотивами творчості двох геніїв — Густава Клімта і П’єра-Огюста Ренуара.

І той, й інший оспівували чуттєвість та пристрасть. Емоції, що притаманні саме весні. Колоритний і скандальний геній віденського модерну Густав Клімт напрочуд майстерно поєднав у своїй творчості символізм з еротизмом. Натомість П’єр-Огюст Ренуар, либонь, найніжніший з імпресіоністів Франції.

Коли: 19, 20, 26 та 27 лютого 11.00–19.00

Де: Artarea (вул. Софіївська, 11–15)

Квитки: 50–450 грн

На виставку Альберта-Лейзера Фельдмана Барви мрій

Саме весняній порі, повній квітів, емоцій та барв, присвячена ця експозиція. Ви побачите натюрморти Альберта- Лейзера Фельдмана в жанрі постімпресіонізму. Більша частина творінь експонуватиметься вперше.

– Я дуже хочу, щоб, розглядаючи експозицію, ви наповнилися гарним настроєм, поринули у світ яскравих фарб, опинилися у квітковій казці, відчули аромат живих квітів і відповіли собі на запитання Куди приводять мрії?, – ділиться художник.

Коли: з 23 лютого до 27 березня 10.00–18.00

Де: Музей української діаспори (вул. Московська, 40Б)

Квитки: 50 грн

На балет Лебедине озеро Раду Поклітару

24 лютого Жовтневий палац прийматиме виставу Лебедине озеро від Київ Модерн-балет. Це творіння знаменитого на теренах України та закордону майстра Раду Поклітару. А отже, варто чекати промовистих рухів, феєричних декорацій, ефектних костюмів та неординарного концепту.

Коли: 24 лютого о 19.00

Де: МЦКМ (Жовтневий палац) (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)

Квитки: від 90 грн

На виставу Фантазії за О’Генрі

Весна — пора кохання. Саме любові і присвячена вистава Фантазії за О’Генрі від Театру Beat. Любові до оточення, любові до коханого чи коханої, любові до самого почуття любов.

Вистава складатиметься з чотирьох творінь O’Генрі: Бережись автомобіля, Рідні душі, Із любові до мистецтва та Гарлемська історія. Безперечно, у кожному з них обов’язково знайдеться місце ще й гумору.

Коли: 25 лютого о 19.30

Де: Мала сцена Театру Beat (вул. Почайнинська, 53/55)

Квитки: від 250 грн