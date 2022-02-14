Совсем скоро наступит весна — время, когда все вокруг оживает и расцветает. Сидеть в это время года дома никак не хочется, однако и не придется, поскольку в Киеве пройдет масса мероприятий, который может посетить каждый желающий.

Куда пойти в Киеве, чтобы почувствовать весну — далее в материале.

В райские джунгли Osocor Flower Garden на выступление Adriatique

В Osocor Residence объявили последнюю пятницу февраля днем ​​Grand Opening 2022. 25 февраля здесь откроет двери невероятная райская локация – божественный сад Osocor Flower Garden. Первыми в нем выступят швейцарцы Adriatique.

Их история берет свое начало в 2008 году. Эдриан Швайцер и Эдриан Шала встретились на вечеринке и сразу решили писать музыку, которая всколыхнет весь мир. Что и говорить: у них все так и вышло.

Треки Adriatique выходят на знаменитых мировых лейблах и попадают в Toп-100 DJ’s от Resident Advisor. А их музыкально-магическое выступление на Cercle сразу окрестили одним из лучших.

Лучше купить билеты заранее, поскольку их немного — 600 в фан-зоне и 180 за столиками.

Когда: 25 февраля в 22.00

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2)

Билеты: от 900 грн

На концерт фэнтези-мавки Христины Соловий

На старте творческого пути она возрождала украинский фольклор во львовской Дзиге. А сегодня творит собственную музыку в жанре фэнтези-поп и собирает полные залы по всем украинским городам.

16 февраля Христина Соловий приблизит весну своим специальным шоу. Главная особенность концерта – фан-зона для более глубокого и интимного диалога артистки с поклонниками.

Когда: 16 февраля 19.00–22.00

Где: Bel étage Music club (ул. Шота Руставели, 16 A)

Билеты: 500-1 200 грн

На импровизационное представление The Ball (Бал)

Как насчет импровизационного представления в стилистике старинной комедии дель арте, созданной интернациональной командой? The Ball (Бал) — это общий проект украинских и итальянских творцов, где об отношениях говорят на языке пластики, музыки и искренних чувств.

Когда: 25 февраля 19.00-20.30

Где: Киевский национальный академический театр оперетты (ул. Большая Васильковская, 53/3)

Билеты: 60-700 грн

На концерт Our Atlantic

Благодаря национальному отбору Евровидения 2022 в их харизму и «усатый фанк» влюбилось множество украинцев. Our Atlantic удалось не просто создать вдохновенную эстрадой 1970-х годов музыку, но и наполнить и освежить ее соулом и диско, придать ей весенней свежести и грува.

Узнать, как вживую звучит хит Моя любов и новые песни коллектива, вы сможете уже 24 февраля.

Когда: 24 февраля 19.00-22.00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Билеты: 290-790 грн

Полюбоваться видеоартом Символизм любви в Artarea

19, 20, 26 и 27 февраля в столичном пространстве Artarea можно будет увидеть цифровой панорамный видеоарт Символизм любви. Его создали по мотивам творчества двух гениев – Густава Климта и Пьера-Огюста Ренуара.

И тот, и другой воспевали чувственность и страсть. Эмоции, присущие именно весне. Колоритный и скандальный гений венского модерна Густав Климт удивительно искусно соединил в своем творчестве символизм с эротизмом. А Пьер-Огюст Ренуар, пожалуй, самый нежный из импрессионистов Франции.

Когда: 19, 20, 26 и 27 февраля 11.00–19.00

Где: Artarea (ул. Софиевская, 11-15)

Билеты: 50-450 грн

На выставку Альберта-Лейзера Фельдмана Краски грез

Именно весенней поре, полной цветов, эмоций и красок, посвящена эта экспозиция. Вы увидите картины Альберта-Лейзера Фельдмана в жанре натюрморт. Значительная часть творений будет экспонироваться впервые.

— Я очень хочу, чтобы, рассматривая экспозицию, вы наполнились хорошим настроением, погрузились в мир ярких красок, оказались в цветочной сказке, почувствовали аромат живых цветов и ответили себе на вопрос Куда приводят мечты?, — делится художник.

Когда: с 23 февраля по 27 марта 10.00–18.00

Где: Музей украинской диаспоры (ул. Московская, 40 Б)

Билеты: 50 грн

На балет Лебединое озеро Раду Поклитару

24 февраля Октябрьский дворец будет принимать спектакль Лебединое озеро от Киев Модерн-балет. Это творение знаменитого на территории Украины и зарубежья мастера Раду Поклитару. А значит, стоит ожидать красноречивых движений, феерических декораций, эффектных костюмов и неординарного концепта.

Когда: 24 февраля в 19.00

Где: МЦКМ (Октябрьский дворец) (Аллея Героев Небесной Сотни, 1)

Билеты: от 90 грн

На спектакль Фантазии по О’Генри

Весна – пора любви. Именно любви и посвящен спектакль Фантазии по О’Генри от Театра Beat. Любви к окружению, любви ко второй половинке, любви к самому чувству любви.

Спектакль будет состоять из четырех творений O’Генри: Берегись автомобиля, Родственные души, Из любви к искусству и Гарлемская история. Безусловно, в каждом из них обязательно найдется место еще и юмору.

Когда: 25 февраля в 19.30

Где: Малая сцена Театра Beat (ул. Почайнинская, 53/55)

Билеты: от 250 грн