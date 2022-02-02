Бабак Тимко з Харківщини дав прогноз на весну 2022 року. Згідно із передбачення гризуна, весна прийде за розкладом, проте буде нестабільною і прохолодною.

– Незважаючи на те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання, – сказала співорганізаторка заходу Надія Токарська.

Тимку також запропонували обрати кращу “страву-антистрес для українців”. Бабак надав перевагу салу з чорним хлібом, часником та зеленню. До борща з пампушками та вареників з цибулею гризун не побіг.

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Співорганізаторка заходу до Дня бабака Людмила Доля зазначила, що головною ідеєю свята є привернення уваги до біорізноманіття та збереження українського степу.

– Ідея цього свята залишається незмінною — привернення уваги до біорізноманіття та збереження українського степу. 18-й раз ми на цьому місці, я сподіваюся, що ми зберемося тут і вдвадцяте, і вп’ятдесяте. Будуть нові люди, – сказала Людмила Доля.

Варто зазначити, що у Харківській області, за різними підрахунками, живе від 5 до 18 тис. бабаків. Традицію віщування весни започаткували, щоб привернути увагу до захисту гризунів.

Прогноз Тимка у 2021 році не збувся, але на біостанції кажуть, що ідея акції знайшла відгук. Байбаків степових внесли до Червоної книги як вид, що зникає.