Після закінчення повномасштабної війни на території України внутрішній туризм зміниться та доволі сильно “просяде” в економічному плані.
Голова ДАРТ Мар’яна Олеськів упевнена, що багато людей захоче відвідати місця, які вже стали символами цієї війни.
– Якщо досі люди подорожували місцями козацької слави – до Холодного Яру, Черкащини, Хортиці, – то скоро до них додадуться місця нашої нинішньої слави. Нам важливо вже зараз створювати подібні туристичні програми, щоб українці мали розуміння того, що відбулося, і розповідали про нашу боротьбу та перемогу своїм дітям та внукам, – сказала вона.
За словами Олеськів, на деякий час українцям доведеться забути про пляжний туризм, оскільки триватимуть розмінування. З іншого боку, кількість пляжів може відновитися до рівня початку 2014 року.
Наразі Державне агентство розвитку туризму працює над новими стандартами надання туристичних і екскурсійних послуг, які передбачають наявність по маршруту бомбосховищ та захисту при повітряній тривозі.
– Якщо в Україні і надалі триватимуть загрози ракетних ударів, такі правила мають стати постійними туристичними стандартами. Після війни туризм зміниться в будь-якому випадку. Зміниться підхід до містобудування, необхідно буде враховувати на туристичних об’єктах моменти з укриттями, у музеях мають з’явитись повноцінні плани евакуації цінностей, – зазначила Олеськів.