Після закінчення повномасштабної війни на території України внутрішній туризм зміниться та доволі сильно “просяде” в економічному плані.

Голова ДАРТ Мар’яна Олеськів упевнена, що багато людей захоче відвідати місця, які вже стали символами цієї війни.

– Якщо досі люди подорожували місцями козацької слави – до Холодного Яру, Черкащини, Хортиці, – то скоро до них додадуться місця нашої нинішньої слави. Нам важливо вже зараз створювати подібні туристичні програми, щоб українці мали розуміння того, що відбулося, і розповідали про нашу боротьбу та перемогу своїм дітям та внукам, – сказала вона.

За словами Олеськів, на деякий час українцям доведеться забути про пляжний туризм, оскільки триватимуть розмінування. З іншого боку, кількість пляжів може відновитися до рівня початку 2014 року.

Наразі Державне агентство розвитку туризму працює над новими стандартами надання туристичних і екскурсійних послуг, які передбачають наявність по маршруту бомбосховищ та захисту при повітряній тривозі.