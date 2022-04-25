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Про пляжі доведеться забути: голова ДАРТ про зміни в туризмі після війни в Україні

25 Квітня 2022, 13:41
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Київ, Мар'яна Олеськів
Джерело: Depositphotos, УНІАН

Після закінчення повномасштабної війни на території України внутрішній туризм зміниться та доволі сильно “просяде” в економічному плані.

Голова ДАРТ Мар’яна Олеськів упевнена, що багато людей захоче відвідати місця, які вже стали символами цієї війни.

– Якщо досі люди подорожували місцями козацької слави – до Холодного Яру, Черкащини, Хортиці, – то скоро до них додадуться місця нашої нинішньої слави. Нам важливо вже зараз створювати подібні туристичні програми, щоб українці мали розуміння того, що відбулося, і розповідали про нашу боротьбу та перемогу своїм дітям та внукам, – сказала вона.

За словами Олеськів, на деякий час українцям доведеться забути про пляжний туризм, оскільки триватимуть розмінування. З іншого боку, кількість пляжів може відновитися до рівня початку 2014 року.

Наразі Державне агентство розвитку туризму працює над новими стандартами надання туристичних і екскурсійних послуг, які передбачають наявність по маршруту бомбосховищ та захисту при повітряній тривозі.

– Якщо в Україні і надалі триватимуть загрози ракетних ударів, такі правила мають стати постійними туристичними стандартами. Після війни туризм зміниться в будь-якому випадку. Зміниться підхід до містобудування, необхідно буде враховувати на туристичних об’єктах моменти з укриттями, у музеях мають з’явитись повноцінні плани евакуації цінностей, – зазначила Олеськів.

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Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Війна в Україні, Туризм
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