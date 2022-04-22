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Wizz Air запускає продаж квитків в Україні: на коли заплановані перельоти

22 Квітня 2022, 13:46
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Wizz Air запускає продаж квитків в Україні: на коли заплановані перельоти
Джерело: Depositphotos

Угорський лоукостер Wizz Air відновлює продаж квитків на перельоти з Києва, Львова Одеси на липень 2022 року.

Забронювати місце можна на сайті компанії, але з деякими обмеженнями. У послуги входять одна одиниця для ручної поклажі, але без харчування та додаткових послуг на борту.

Наприклад, сьогодні можна придбати квитки для подорожі у Мілан, Берлін, Будапешт, Рим, Вроцлав, Вільнюс,

Ціни більш ніж доступні – з Одеси до великого міста Італії можна буде долетіти за €17 (близько 550 грн).

Важливо зазначити, що з 24 лютого в Україні закрите небо для цивільних літаків і діє військове положення, яке продовжили до 25 травня.

Раніше лоукост вже відкривав продажі квитків із Москви – найближчі перельоти заплановані вже на червень 2022 року. В ОАЕ плануються здійснити перевезення вже у жовтні 2022 року.

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Wizz Air відмовився від надання послуг у Росії та Україні з 27 лютого на тлі широкомасштабного вторгнення. Тоді в компанії заявили, що безпека екіпажу та пасажирів на першому місці. Заплановані рейси перенесли на невизначений термін.

Лоукост також надав українцям допомогу – 100 тис. безкоштовних квитків вимушеним переселенцям, які покидають нашу країну на фоні війни. Громадяни України могли скористатися рейсами з Польщі, Словаччини, Румунії та Угорщини у березні.

Теги
Wizz Air, Війна в Україні, Лоукости
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