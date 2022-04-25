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О пляжах придется забыть: глава ГАРТ об изменениях в туризме после войны в Украине

25 апреля 2022, 13:41
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Київ, Мар'яна Олеськів
Источник: Depositphotos, УНИАН

После окончания полномасштабной войны на территории Украины внутренний туризм изменится и довольно сильно “просядет” в экономическом плане.

Глава ГАРТ Марьяна Олеськив уверена, что многие захотят посетить места, которые уже стали символами этой войны.

— Если до сих пор люди путешествовали по местам казацкой славы – в Холодный Яр, Черкасщину, Хортицу, – то к ним прибавятся места нашей нынешней славы. Нам важно уже сейчас создавать подобные туристические программы, чтобы украинцы понимали, что произошло, и рассказывали о нашей борьбе и победе своим детям и внукам, — сказала она.

По словам Олеськив, на время украинцам придется забыть о пляжном туризме, поскольку будут продолжаться разминирования. С другой стороны количество пляжей может восстановиться до уровня начала 2014 года.

В настоящее время Государственное агентство развития туризма работает над новыми стандартами предоставления туристических и экскурсионных услуг, которые предусматривают наличие по маршруту бомбоубежищ и защиты при воздушной тревоге.

— Если в Украине и дальше будут продолжаться угрозы ракетных ударов, такие правила должны стать постоянными туристическими стандартами. После войны туризм изменится в любом случае. Изменится подход к градостроительству, необходимо будет учитывать на туристических объектах моменты с укрытиями, в музеях должны появиться полноценные планы эвакуации ценностей, — отметила Олеськив.

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Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Війна в Україні, Туризм
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