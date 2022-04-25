После окончания полномасштабной войны на территории Украины внутренний туризм изменится и довольно сильно “просядет” в экономическом плане.

Глава ГАРТ Марьяна Олеськив уверена, что многие захотят посетить места, которые уже стали символами этой войны.

— Если до сих пор люди путешествовали по местам казацкой славы – в Холодный Яр, Черкасщину, Хортицу, – то к ним прибавятся места нашей нынешней славы. Нам важно уже сейчас создавать подобные туристические программы, чтобы украинцы понимали, что произошло, и рассказывали о нашей борьбе и победе своим детям и внукам, — сказала она.

По словам Олеськив, на время украинцам придется забыть о пляжном туризме, поскольку будут продолжаться разминирования. С другой стороны количество пляжей может восстановиться до уровня начала 2014 года.

В настоящее время Государственное агентство развития туризма работает над новыми стандартами предоставления туристических и экскурсионных услуг, которые предусматривают наличие по маршруту бомбоубежищ и защиты при воздушной тревоге.