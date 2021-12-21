У місті Доброслав (Одеська область) встановили ялинку з п’ятикопійчаних монет. Висота незвичайного дерева – три метри.

Усього на створення ялинки знадобилося 9 800 п’ятикопійчаних монет і одна двокопійкова. Її внесли до Національного реєстру рекордів України.

За словами керівника Національного реєстру рекордів України Лани Вєтрової, монети для ялинки заздалегідь почали збирати дорослі та діти. Також вона зазначила, що щороку в Доброславі можна побачити незвичне святкове дерево.

– Класно, коли люди поєднуються навколо цікавої ідеї. Я не знаю, як вдається голові Доброславської селищної ради Людмилі Прокопечко щоразу дивувати людей найнеймовірнішими проектами, але рівних їй на місцевих виборах не було по всій Україні, – написала вона в Facebook.

Оригінальну ялинку створив скульптор Кирило Максименко, відомий своїми оригінальними роботами з металу. Варто зазначити, що до 30-річчя незалежності України в Доброславі встановили чотириметровий герб України з металобрухту. Його також зробив Максименко.

Нагадаємо, 18 грудня в столиці урочисто запалили головну ялинку України. Святкове дерево, розташоване на Софійській площі, засяяло вогниками рівно о 18.00.

Цьогоріч тема головної локації присвячена Різдвяній ночі. Варто зазначити, що ялинка штучна, її висота 31 метр.