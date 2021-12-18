Сьогодні, 18 грудня, у Києві урочисто запалюють головну ялинку країни, розташовану в центрі столиці на Софійській площі.

Святкове дерево засяяло вогниками рівно о 17.00. На відкриття зібралося багато киян та гостей міста.

Онлайн-трансляція відкриття ялинки у Києві

Цьогоріч тема головної локації присвячена Різдвяній ночі, коли народився Ісус Христос. Головну ялинку, висота якої 31 метр, прикрашають понад 20 тис. іграшок – червоного та золотого відтінків, а над деревом засяяла 10-кілометрова гірлянда у вигляді великого купола. Варто зазначити, що цьогоріч ялинка штучна.

Водночас відкрили і все новорічне містечко на площі. Навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому встановили ковзанку у вигляді тунелю.

Також на площі є тепла арт-зона для відпочинку.

У 2021 році в Києві порушили щорічну традицію запалення ялинки на День святого Миколая, 19 грудня. Цієї дати її урочисто запалювали вісім років поспіль.

З чим пов’язане перенесення дати – невідомо. Проте раніше організатори говорили, що роблять усе можливе, аби головна новорічна локація Києва була готова до 18 грудня.

Головну новорічну ялинку почали монтувати в Києві 29 листопада.

Саме дерево та всі декорації коштували 25-27 млн ​​грн. Кошти надали спонсори та організатори. Детальніше про те, як прикрасили Софійську площу – читайте на Фактах ICTV.