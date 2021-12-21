В городе Доброслав (Одесская область) установили елку из пятикопеечных монет. Высота необычного дерево — три метра.

Всего на создание елки понадобилось 9 800 пятикопеечных монет и одна двухкопеечная. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

По словам руководителя Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой, монеты для елки заранее начали собирать взрослые и дети. Также она отметила, что ежегодно в Доброславе можно увидеть необычное праздничное дерево.

— Классно, когда люди объединяются вокруг интересной идеи. Я не знаю, как удается председателю Доброславского поселкового совета Людмиле Прокопечко каждый раз удивлять людей самыми невероятными проектами, но равных ей на местных выборах не было по всей Украине, — написала она в Facebook.

Оригинальную елку создал скульптор Кирилл Максименко, который известен своими оригинальными работами из металла. Стоит отметить, что к 30-летию независимости Украины в Доброславе установили четырехметровый герб Украины из металлолома. Его также сделал Максименко.

Напомним, 18 декабря в столице торжественно зажгли главную елку Украины. Праздничное дерево, расположенное на Софийской площади засияло огоньками ровно в 18.00.

В этом году тема главной локации посвящена Рождественской ночи. Стоит отметить, что елка искусственная, ее высота 31 метр.