Популярна TikTok-блогерка і фітнес-тренерка на ім’я Емма випадково показала свої груди в літаку. Про це вона розповіла у відео, розкривши деталі курйозного моменту.

Так, знаменитість зазначила, що летіла з Голд-Коста до Сіднея в Австралії і готувалася залишити літак після приземлення.

У цей час вона полізла діставати свою сумку з відсіку над головою.

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– Я потягнулася за багажем, і тут моя бандо вирішила відстебнутися й показати всьому літаку мої голі груди, – зізналася Емма.

Блогер зізналася, що багатьом довелося відвернутися в цей момент від неї, і назвала це найбільш незручним моментом.

– Один хлопець сидів буквально на рівні моїх грудей і, слава Богу, у нього вистачило поваги подивитися в інший бік. Всі інші навколо мене на 100% бачили груди, тож мені хотілося, щоб земля буквально поглинула мене, – заявила тренерка.

У ролику дівчина також дала пораду тим, хто не хоче опинитися в такій ситуації. Наприклад, можна використовувати більш надійні елементи гардероба.

Нагадаємо, що раніше австралійку оштрафували на $2 664 за недоїдений сендвіч Subway в аеропорту. Як виявилося, вона під час перельоту забула вказати два інгредієнти у своїй їжі.