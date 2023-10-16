Популярная TikTok-блогерша и фитнес-тренер по имени Эмма случайно показала свою грудь в самолете. Об этом она рассказала в видео, раскрыв детали курьезного момента.

Так, знаменитость отметила, что летела Голд-Коста в Сидней в Австралии, и готовилась покинуть самолет после приземления.

В это время она полезла доставать свою сумку из отсека над головой.

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— Я потянулась за багажом, и тут моя бандо решила отстегнуться и показать всему самолету мою голую грудь, — призналась Эмма.

Блогер призналась, что многим пришлось отвернуться в этот момент от нее, и назвала это самым неловким моментом.

— Один парень сидел буквально на уровне моей груди и, слава Богу, у него хватило уважения посмотреть в другую сторону. Все остальные вокруг меня на 100% видели грудь, а мне хотелось, чтобы земля буквально поглотила меня, — заявила тренер.

В ролике девушка также дала совет тем, кто не хочет оказаться в такой ситуации. К примеру, можно использовать более надежные элементы гардероба.

Напомним, что ранее австралийку оштрафовали на $2 664 за недоеденный сэндвич Subway в аэропорту. Как оказалось, она во время перелета не указала два ингредиента в своей еде.