Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Отдых

Показала грудь всему самолету: известная блогерша “потеряла” топ во время полета

16 октября 2023, 19:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Емма

Популярная TikTok-блогерша и фитнес-тренер по имени Эмма случайно показала свою грудь в самолете. Об этом она рассказала в видео, раскрыв детали курьезного момента.

Так, знаменитость отметила, что летела Голд-Коста в Сидней в Австралии, и готовилась покинуть самолет после приземления.

В это время она полезла доставать свою сумку из отсека над головой.

Сейчас смотрят

— Я потянулась за багажом, и тут моя бандо решила отстегнуться и показать всему самолету мою голую грудь, — призналась Эмма.

@emmafituk_ WHY !! ???? Never ever ever wear a bandeau on an airplane gals ???? #storytime #fyp #foryou #airplanetiktok #embarassingmoments #embarassingstory #whyme #humiliated #dayinthelife #foryoupage ♬ original sound — emmafituk_

Блогер призналась, что многим пришлось отвернуться в этот момент от нее, и назвала это самым неловким моментом.

— Один парень сидел буквально на уровне моей груди и, слава Богу, у него хватило уважения посмотреть в другую сторону. Все остальные вокруг меня на 100% видели грудь, а мне хотелось, чтобы земля буквально поглотила меня, — заявила тренер.

В ролике девушка также дала совет тем, кто не хочет оказаться в такой ситуации. К примеру, можно использовать более надежные элементы гардероба.

Напомним, что ранее австралийку оштрафовали на $2 664 за недоеденный сэндвич Subway в аэропорту. Как оказалось, она во время перелета не указала два ингредиента в своей еде.

Читайте также:
wizzair ручная кладьПравила Wizz Air для ручной клади в 2023 году: что можно брать на борт самолета

Теги
TikTok Літаки подорож
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь