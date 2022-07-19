Австралійку оштрафували на $2,6 тис. за недоїдений сендвіч в аеропорту

Австралійку Джесіку Лі оштрафували на $2 664 за недоїдений сендвіч Subway в аеропорту. На інцидент відреагували у ресторані фастфуду.
Джессіка Лі купила сендвіч у Сінгапурі з наміром доїсти другу половину під час польоту дорогою додому до Австралії. Вона отримала величезний штраф за порушення безпеки, коли забула вказати два інгредієнти – курку та салат.
Але в Subway не стали терпіти несправедливість до їхньої їжі, і допомогли Джесіці впоратися з неприємною ситуацією. Вони повністю сплатили штраф дівчини, а також відправили коробку із подарунками, про що Лі заявила у TikTok.
На відео блогерка розпакувала свій подарунок і вона показала панаму Subway і резинку для волосся.
– Ви можете здогадатися, що в мене сьогодні на обід та вечерю. Subway, ви перевершили себе, і цей штраф коштує за кожну копійку, – прокоментувала дівчина відео.
@_jessicaleeee Replying to @subwayaustralia ARE YOU KIDDING?! ???????????? basically free subs for a year #fyp #subwayfine #subway #eatfresh ♬ original sound – Jessica Lee
У попередніх відео у TikTok вона розповіла, чому не задекларувала свою їжу. Вона вважала, що це стосується лише предметів, які розташовані у ручній поклажі чи валізах у багажному відсіку.
Не всім туристам так щастить – британця у Киргизстані накрила лавина, і йому дивом вдалося вижити. Йому пощастило, що він зміг знайти укриття, хоча він недооцінив можливості лавини.