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Австралійку оштрафували на $2,6 тис. за недоїдений сендвіч в аеропорту

19 Липня 2022, 20:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Бургер
Джерело: Depositphotos

Австралійку Джесіку Лі оштрафували на $2 664 за недоїдений сендвіч Subway в аеропорту. На інцидент відреагували у ресторані фастфуду.

Джессіка Лі купила сендвіч у Сінгапурі з наміром доїсти другу половину під час польоту дорогою додому до Австралії. Вона отримала величезний штраф за порушення безпеки, коли забула вказати два інгредієнти – курку та салат.

Але в Subway не стали терпіти несправедливість до їхньої їжі, і допомогли Джесіці впоратися з неприємною ситуацією. Вони повністю сплатили штраф дівчини, а також відправили коробку із подарунками, про що Лі заявила у TikTok.

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На відео блогерка розпакувала свій подарунок і вона показала панаму Subway і резинку для волосся.

– Ви можете здогадатися, що в мене сьогодні на обід та вечерю. Subway, ви перевершили себе, і цей штраф коштує за кожну копійку, – прокоментувала дівчина відео.

@_jessicaleeee Replying to @subwayaustralia ARE YOU KIDDING?! ???????????? basically free subs for a year #fyp #subwayfine #subway #eatfresh ♬ original sound – Jessica Lee

У попередніх відео у TikTok вона розповіла, чому не задекларувала свою їжу. Вона вважала, що це стосується лише предметів, які розташовані у ручній поклажі чи валізах у багажному відсіку.

Не всім туристам так щастить – британця у Киргизстані накрила лавина, і йому дивом вдалося вижити. Йому пощастило, що він зміг знайти укриття, хоча він недооцінив можливості лавини.

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Джерело
Daily Mail
Теги
Туризм
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