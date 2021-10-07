Уряд Іспанії хоче видавати по €400 підліткам, які досягли 18-річчя – гроші можна буде витратити на ігри, книжки та квитки в кіно.

З незвичайною ініціативою виступив лідер Іспанської соціалістичної робочої партії та сьомий глава уряду Педро Санчес.

Якщо ідею ухвалять, кожен іспанець по досягненню 18 років зможе витратити €400 на відвідування культурних заходів. Таким чином влада хоче долучити жителів до культури та мистецтва. Така ідея не нова для сучасних країн — аналогічним досвідом можуть похвалитися Франція та Італія.

Гроші можна використовувати для відвідування театрів, музеїв і різних музичних заходів. Круглу суму можна віддати навіть за ігри в комп’ютерному клубі.

Правда, подарунок має обмеження: гроші не можна буде витратити тільки на один вид дозвілля. Це означає, що доведеться відвідати різні місця для культурного збагачення.

Ініціатива обійдеться платникам податків країни в €190 млн. Суму закладуть в бюджет Іспанії у 2022 році.

Нещодавно Китай заявив про жорсткі обмеження для геймерів — тепер діти до 18 років зможуть насолоджуватися відеоіграми всього три години на тиждень. Щоб отримати доступ до ігор, потрібно створити обліковий запис, внести паспортні дані та включити систему розпізнавання обличчя. Влада країни заявила, що таким чином боротимуться з ігровою залежністю у дітей.