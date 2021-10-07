Правительство Испании хочет выдавать по €400 подросткам, достигшим 18-летия — деньги можно будет потратить на игры, книги и билеты в кино.

С необычной инициативой выступил лидер Испанской социалистической рабочей партии и седьмой глава правительства Педро Санчес.

Если идею примут, каждый испанец по достижению 18 лет сможет потратить €400 на посещение культурных мероприятий. Таким образом власти хотят приобщить жителей к культуре и искусству. Такая идея не новая для современных стран — аналогичным опытом могут похвастаться Франция и Италия.

Деньги можно использовать для посещения театров, музеев и различных музыкальных мероприятий. Круглую сумму можно отдать даже за игры в компьютерном клубе.

Правда, подарок имеет ограничения: деньги нельзя будет потратить только на один вид досуга. Это значит, что придется посетить различные места для культурного обогащения.

Инициатива обойдется налогоплательщикам страны в €190 млн. Сумму заложат в бюджет Испании в 2022 году.

Недавно Китай заявил о жестких ограничениях для геймеров — теперь дети до 18 лет смогут наслаждаться видеоиграми всего три часа в неделю. Чтобы получить доступ к играм, нужно создать учетную запись, внести паспортные данные и включить систему распознавания лица. Власти страны заявили, что таким образом будут бороться с игровой зависимостью у детей.