30 вересня в Одесі стовпчик термометра піднявся до 25 градусів тепла. І люди одразу масово ринулися до моря.

Ось так нині виглядають пляжі Аркадії. Десятки людей засмагають на сонці, а деякі відчайдухи купаються у морі.

Пляжі Одеси переповнені: люди засмагають і купаються у морі, попри заборону / 5 зображень

Кілька днів тому в регіоні пройшов сильний ураган. Море штормить і досі. Через це є висока ймовірність, що ворожі протикорабельні міни може зірвати з якоря та прибити до берега.

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Тому у військовій адміністрації закликають людей не нехтувати правилами безпеки та не відвідувати пляжі, ба більше не лізти у воду.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію нашої держави, на пляжах Одещини 7 відпочивальників підірвалися на мінах, які прибило до берега. Більше про новини Одеси читайте на Фактах ICTV.