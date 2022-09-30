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Пляжі Одеси переповнені: люди засмагають і купаються у морі, попри заборону

30 Вересня 2022, 15:34
Анастасія Кожушко регіональна журналістка програми Вікна. Новини
Люди засмагають на пляжах Одеси та купаються у морі - 30 вересня 2022
Джерело: Факти ICTV

30 вересня в Одесі стовпчик термометра піднявся до 25 градусів тепла. І люди одразу масово ринулися до моря.

Ось так нині виглядають пляжі Аркадії. Десятки людей засмагають на сонці, а деякі відчайдухи купаються у морі.

Люди засмагають на пляжах Одеси та купаються у морі - 30 вересня 2022
Люди засмагають на пляжах Одеси та купаються у морі - 30 вересня 2022
Люди засмагають на пляжах Одеси та купаються у морі - 30 вересня 2022
Люди засмагають на пляжах Одеси та купаються у морі - 30 вересня 2022
Люди засмагають на пляжах Одеси та купаються у морі - 30 вересня 2022
Люди засмагають на пляжах Одеси та купаються у морі - 30 вересня 2022
Люди засмагають на пляжах Одеси та купаються у морі - 30 вересня 2022
Люди засмагають на пляжах Одеси та купаються у морі - 30 вересня 2022
Люди засмагають на пляжах Одеси та купаються у морі - 30 вересня 2022
Люди засмагають на пляжах Одеси та купаються у морі - 30 вересня 2022
Пляжі Одеси переповнені: люди засмагають і купаються у морі, попри заборону / 5 зображень

Кілька днів тому в регіоні пройшов сильний ураган. Море штормить і досі. Через це є висока ймовірність, що ворожі протикорабельні міни може зірвати з якоря та прибити до берега.

Зараз дивляться

Тому у військовій адміністрації закликають людей не нехтувати правилами безпеки та не відвідувати пляжі, ба більше не лізти у воду.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію нашої держави, на пляжах Одещини 7 відпочивальників підірвалися на мінах, які прибило до берега. Більше про новини Одеси читайте на Фактах ICTV.

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