30 сентября в Одессе столбик термометра поднялся до 25 градусов тепла. И люди сразу массово ринулись к морю.

Вот так сейчас выглядят пляжи Аркадии. Десятки людей загорают на солнце, а некоторые отчаянные купаются в море.

Пляжи Одессы переполнены: люди загорают и купаются в море, несмотря на запрет / 5 images

Несколько дней назад в регионе прошел сильнейший ураган. Море штормит до сих пор. Поэтому высока вероятность, что вражеские противокорабельные мины может сорвать с якоря и прибить к берегу.

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Поэтому в военной администрации призывают людей не пренебрегать правилами безопасности и не посещать пляжи, тем более не лезть в воду.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения войск РФ на территорию нашего государства, на пляжах Одесщины 7 отдыхающих подорвались на минах, которые прибило к берегу. Больше о новостях Одессы читайте на Фактах ICTV.