Під час планування подорожі за межі України варто ретельно перевірити стан закордонного паспорту. Недійсний або пошкоджений документ може зіпсувати плани на відпочинок.

Туристичний агент Ірина Гаврюченко розповіла Фактам ICTV про нюанси, через які вас можуть не пропустити на паспортному контролі та який документ вважається зіпсованим.

Сплив термін дії паспорта

Закордонний паспорт має бути дійсним щонайменше три місяці після дат, на які ви плануєте подорож.

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Обов’язково зверніть увагу на те, коли спливає 10-річний термін з дня видачі документу, щоб вам не відмовили у виїзді.

Також Ірина зауважила, що закордонні паспорти бувають біометричні та небіометричні.

З необіметричним паспортом українці можуть виїхати лише до Молдови, всі інші країни вимагають наявність саме біометричного закордонного паспорта.

Пошкоджений паспорт

Невеликі потертості не стануть перешкодою для перетину кордону. Однак закордонний паспорт вважається непридатним, якщо ваші особисті дані або сторінки документа нечитабельні.

Також недійсним вважається розірваний паспорт і якщо неможливо розпізнати вашу безпекову інформацію або не працює чип біометрії.

– Якщо паспорт намок під дощем, або помалювали діти, або кіт відгриз якусь частину сторінки, або розлили на документ зеленку, туш, фломастери, фарби тощо – він вважається зіпсованим. Документ має бути в ідеальному стані, – наголосила турагент.

Якщо закордонний паспорт пошкоджено чи зіпсовано, його варто замінити заздалегідь.

Невідповідність особистих даних

Якщо жінки, які вийшли заміж, змінили прізвище, то старий закордонний паспорт вже буде недійсним.

Необхідно бути уважним і змінити паспорт протягом 1 місяця після зміни прізвища. Щоб не виникла плутанина з документами, уважно перевіряйте свої особисті дані.

Проблеми з фото

Турагент згадала випадок, коли батьків з дівчатами-близнюками не хотіли випускати за кордон через розбіжності у фото.

Виявляється, коли батьки забирали паспорти дітей, то не побачили, що фотографії дівчат переплутали. А прикордонник це помітив, через що і не хотів пропускати сім’ю.

– Також був випадок, коли на кордоні причепилися до паспорту маленького хлопчика. У нього на фотографії був відкритий ротик. На паспортному контролі сказали, що на фотографії нібито не можна бути з відкритим ротом, не можна, щоб було видно зуби. Звертайте на це увагу, коли фотографуєтесь на паспорт, – розповіла Ірина.

Турагент наголосила, що у кожного українця має бути окремий закордонний паспорт. Навіть, якщо дитина тільки народилася, у неї все одно повинен бути документ, який дозволить перетнути кордон.

Недостатньо сторінок

У закордонному паспорті має бути вільне місце для того, щоб вам поставили штамп про перетин кордону. За словами турагента Ірина, однієї чистої сторінки буде достатньо, якщо це не візові країни.

Прикордонники можуть ставити штампи будь-де: як на вільному місці вже початої сторінки, так і на новій.