При планировании путешествия за пределы Украины стоит тщательно проверить состояние загранпаспорта. Недействительный или поврежденный документ может испортить планы на отдых.

Туристический агент Ирина Гаврюченко рассказала Фактам ICTV о нюансах, из-за которых вас могут не пропустить на паспортном контроле и какой документ считается испорченным.

Истек срок действия паспорта

Загранпаспорт должен быть действительным не менее трех месяцев после дат, на которые вы планируете путешествие.

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Обязательно обратите внимание на то, когда истекает 10-летний срок со дня выдачи документа, чтобы вам не отказали в выезде.

Также Ирина отметила, что загранпаспорта бывают биометрические и небиометрические.

С небиометрическим паспортом украинцы могут выехать только в Молдову, все остальные страны требуют наличие именно биометрического загранпаспорта.

Поврежденный паспорт

Небольшие потертости не станут препятствием для пересечения границы. Однако загранпаспорт считается непригодным, если ваши личные данные или страницы документа нечитабельны.

Также недействительным считается разорванный паспорт и если невозможно распознать вашу безопасную информацию или не работает чип биометрии.

— Если паспорт намок под дождем, или порисовали дети, или кот отгрыз какую-то часть страницы, или разлили на документ зеленку, тушь, фломастеры, краски и т.д. — он считается испорченным. Документ должен быть в идеальном состоянии, — подчеркнула турагент.

Если загранпаспорт поврежден или испорчен, его следует заменить заранее.

Несоответствие личных данных

Если женщины, которые вышли замуж, сменили фамилию, то старый загранпаспорт уже будет недействительным.

Необходимо быть внимательным и изменить паспорт в течение 1 месяца после смены фамилии. Чтобы не возникла путаница с документами, внимательно проверяйте свои личные данные.

Проблемы с фото

Турагент вспомнила случай, когда родителей с девочками-близнецами не хотели выпускать за границу из-за несовпадения в фото.

Оказывается, когда родители забирали паспорта детей, то не увидели, что фотографии девочек перепутали. А пограничник это заметил, из-за чего и не хотел пропускать семью.

— Также был случай, когда на границе прицепились к паспорту маленького мальчика. У него на фотографии был открытый ротик. На паспортном контроле сказали, что на фотографии якобы нельзя быть с открытым ртом, нельзя, чтобы были видны зубы. Обращайте на это внимание, когда фотографируетесь на паспорт, — рассказала Ирина.

Турагент отметила, что у каждого украинца должен быть отдельный загранпаспорт. Даже если ребенок только родился, у него все равно должен быть документ, который позволит пересечь границу.

Недостаточно страниц

В загранпаспорте должно быть свободное место для того, чтобы вам поставили штамп о пересечении границы. По словам турагента Ирина, одной чистой страницы будет достаточно, если это не визовые страны.

Пограничники могут ставить штампы где угодно: как на свободном месте уже начатой страницы, так и на новой.