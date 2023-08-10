Хочу побачити світ! 96-річна українка отримала закордонний паспорт і їде в Амстердам

96-річна Наталія Коспа з Рівненщини отримала свій перший закордонний паспорт і планує подорож до Амстердама. Документ жінці вручили 9 серпня.

На такий крок жителька Олександрії пішла, аби побачитися з онукою, яка після знайомства з іноземцем переїхала жити за кордон.

– Я зв’язана з нею кровно і душею, вони сюди приїжджають, а я хочу побачити, де вони і як там. Я вже у 1977 році Союз об’їздила, облетіла, пароплавом об’їхала, то мені не вперше. Але це ризик, вже не ті літа, щоб це витримати. Але дух витримає, – каже Наталія Коспа.

Після подорожі в Амстердам жінка обіцяє повернутися в Україну.

– Хочу світ побачити. Я багато книжок читала, я знаю, що, де і як. То я хочу ще на власні очі побачити. В Україну повернуся, бо довго ніде не можу бути – не хочу вмирати ніде, тільки в Україні, – запевняє жінка.

Зараз Наталія Коспа – найстарша жителька області, яка оформила закордонний паспорт у 2023 році. Загалом від початку року міграційна служба видала вісім документів українцям, яким виповнилося 90 і більше років.