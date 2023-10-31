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Переплутав “гранат” з “гранатою”: у Португалії турист ледь не потрапив за ґрати через мовну помилку

31 Жовтня 2023, 19:10
Валентина Чорна редакторка стрічки
турист у Португалії ледь не потрапив за грати через помилку перекладу

У Португалії турист ледве не потрапив за ґрати через помилку перекладу. Чоловік у кафе попросив принести йому гранатовий сік, натомість офіціанти сприйняли це як погрозу вибухівкою.

Про це повідомляє португальська газета Correio da Manha.

36-річний російськомовний турист з Азербайджану переклав слово “гранат” через застосунок на телефоні. Потім чоловік написав речення португальською, щоб персонал ресторану міг зрозуміти його замовлення.

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Однак сталося навпаки: офіціант сприйняв перекладене речення як погрозу і, злякавшись, що у гостя є з собою граната, викликав поліцію.

Правоохоронці, які прибули на місце події, надягли на туриста наручники та доставили його до найближчого відділку для допиту.

Згодом працівники поліції обшукали готельний номер чоловіка. Як з’ясувалося, зброї чи будь-яких інших небезпечних предметів турист не мав.

Правоохоронці Лісабона також перевірили свої бази даних та звернулися до джерел з антитерористичного координаційного підрозділу Португалії, але нічого не знайшли.

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Фото: скриншот з відео Invictus Portucale, Pexels

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