Бельгійській туристці загрожує тюремне ув’язнення за “крадіжку” каміння у Туреччині.

Жінку звинуватили у “контрабанді археологічних артефактів” після того, як вона підібрала три камені в Манавгаті, місті на сході Анталії.

Туристка запакувала камені у валізу, щоб забрати додому і помістити у свій акваріум.

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Кім Мергітс та її чоловіка зупинили в аеропорту, коли вони поверталися з відпочинку. Тепер туристці загрожує штраф чи потенційний тюремний строк.

Камені відправили на аналіз до музею Анталії. Експерти з’ясували, що два з трьох каменів були мармуровими “шматками покриття для підлоги”, а третій “був архітектурною прикрасою”.

Аналіз показав, що камені справді перебувають під захистом турецького закону про захист культурних та природних цінностей, тому їх заборонено вивозити з країни.

Наразі Мергітс перебуває під вартою у Туреччині в очікуванні суду.

За даними Міністерства Європи та закордонних справ Франції, Туреччина “жорстоко регулює” та “карає” осіб, визнаних винними в шахрайстві щодо “експорту культурних цінностей і стародавніх артефактів”.

Джерело: LadBible