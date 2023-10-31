В Португалии турист едва не попал за решетку из-за ошибки перевода. Мужчина в кафе попросил принести ему гранатовый сок, но официанты восприняли это как угрозу взрывчаткой.
Об этом сообщает португальская газета Correio da Manha.
36-летний русскоязычный турист из Азербайджана перевел слово “гранат” через приложение на телефоне. Затем мужчина написал предложение на португальском, чтобы персонал ресторана мог понять его заказ.
Однако произошло наоборот: официант воспринял переведенное предложение как угрозу и, испугавшись, что у гостя есть с собой граната, вызвал полицию.
Cais do Sodré — Magrebino do Azerbaijão com passaporte israelita ameaça lançar uma granada dentro do restaurante Portugália, usando uma aplicação de tradução. Após falar com o MP e a PJ, o magrebino foi libertado.https://t.co/lIZSqshnNl pic.twitter.com/2SX1Sawsmd
— Invictus Portucale (@PT_Invictus) October 29, 2023
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, надели на туриста наручники и доставили его в ближайшее отделение для допроса.
Впоследствии сотрудники полиции обыскали гостиничный номер мужчины. Как выяснилось, оружия или других опасных предметов турист не имел.
Правоохранители Лиссабона также проверили свои базы данных и обратились к источникам из антитеррористического координационного подразделения Португалии, но ничего не нашли.
Фото: скриншот c видео Invictus Portucale, Pexels