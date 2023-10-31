Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Отдых

Перепутал “гранат” с “гранатой”: в Португалии турист едва не попал за решетку из-за языковой ошибки

31 октября 2023, 19:10
Валентина Чорна редактор ленты
турист у Португалії ледь не потрапив за грати через помилку перекладу

В Португалии турист едва не попал за решетку из-за ошибки перевода. Мужчина в кафе попросил принести ему гранатовый сок, но официанты восприняли это как угрозу взрывчаткой.

Об этом сообщает португальская газета Correio da Manha.

36-летний русскоязычный турист из Азербайджана перевел слово “гранат” через приложение на телефоне. Затем мужчина написал предложение на португальском, чтобы персонал ресторана мог понять его заказ.

Сейчас смотрят

Однако произошло наоборот: официант воспринял переведенное предложение как угрозу и, испугавшись, что у гостя есть с собой граната, вызвал полицию.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, надели на туриста наручники и доставили его в ближайшее отделение для допроса.

Впоследствии сотрудники полиции обыскали гостиничный номер мужчины. Как выяснилось, оружия или других опасных предметов турист не имел.

Правоохранители Лиссабона также проверили свои базы данных и обратились к источникам из антитеррористического координационного подразделения Португалии, но ничего не нашли.

Читайте также:
ТуреччинаВзяла камни для своего аквариума: туристке грозит заключение в Турции

Фото: скриншот c видео Invictus Portucale, Pexels

Теги
Португалия
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь