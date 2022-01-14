Активний екологічний відпочинок у наш час у тренді, проте для цього не обов’язково їхати в гори чи дальню подорож. Достатньо відвідати один із національних парків України.

Державне агентство розвитку туризму України склало добірку локацій, де можна не лише подихати свіжим повітрям і помилуватися зимовими краєвидами, а й знайти на снігу сліди диких тварин чи поспостерігати за птахами.

Національний природний парк Синевир (Закарпатська область)

Одна з найнеймовірніших зимових локацій України – парк Синевир. Пухкий сніг, морозне повітря, пейзажі біля найвищого гірського озера нашої країни. Все це виглядає як у казці.

Поруч із озером водоспад Білий звір. Вода тече зі скель, між ялицями і буками, під час морозів вона перетворюється на незвичайні льодові фігури.

Також тут є Центр реабілітації ведмедів, музей Старе село та низка цікавих локацій у Колочаві, центр реабілітації хижих птахів Сапсан.

Галицький національний природний парк (Івано-Франківська область)

Приховані снігом букові ліси, карстові скелі, печери, тиша урочищ та замерзлі водоймища. Ще одна локація з мальовничою природою – Галицький національний природний парк.

Це місце також є притулком для рідкісних тварин, які охороняються законом України. Найкраще за ними спостерігати з провідниками, які знають місцевість.

У цікавих куточках нацпарку прокладено туристичні маршрути, на території діє Центр реабілітації диких тварин, що потрапили в біду.

Національний природний парк Святі гори (Донецька область)

Тут можна помилуватися не тільки застиглою річкою Сіверський Донець, але й химерними крейдами. Загальна площа парку – 40 гектарів.

У теплу пору року тут можна зустріти багато рідкісних птахів, а ось узимку є шанс побачити рідкісних горностаїв.

Справжньою перлиною заповідника є печерні храми з Миколаївською церквою, збудованою в XVII столітті на крейдовій скелі.

Національний природний парк Тузлівські лимани (Одеська область)

Справжня знахідка для любителів спостережень за птахами, що знаходиться біля Чорного моря. Через територію парку проходить один із найбільших міграційних шляхів пернатих.

Тут можна побачити безліч різноманітних птахів, а запах моря, що змішується із запахом лісу, додасть вашим прогулянкам чарівності.

Національний природний парк Подільські Товтри (Хмельницька область)

Місце сили та натхнення, де можна розмірено насолоджуватися красою природи. Товтри – мальовничі пагорби, з яких і розпочинаються українські Карпати. У парку їх 160 штук різних за висотою, порослих лісом і лисих, всі вони мають спільну рису: західний крутий схил, а східний пологий.

У Європі аналогів Подільським Товтрам немає.