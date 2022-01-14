Активный экологический отдых в наше время в тренде, однако для этого не обязательно ехать в горы или дальнее путешествие. Достаточно посетить один из национальных парков Украины.

Государственное агентство развития туризма Украины составило подборку локаций, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться зимними пейзажами, но и найти на снегу следы диких животных или понаблюдать за птицами.

Национальный природный парк Синевир (Закарпатская область)

Одна из самых невероятных зимних локаций Украины — парк Синевир. Рыхлый снег, морозный воздух, пейзажи у самого высокогорного озера нашей страны. Все это выглядит как в сказке.

Рядом с озером водопад Белый зверь. Вода течет из скал, между пихтами и буками, в морозы она превращается в необычные ледовые фигуры.

Также здесь есть Центр реабилитации медведей, музей Старая деревня и ряд интересных локаций в Колочаве, центр реабилитации хищных птиц Сапсан.

Галицкий национальный природный парк (Ивано-Франковская область)

Сокрытые снегом буковые леса, карстовые скалы, пещеры, тишина урочищ и замерзшие водоемы. Еще одна локация с живописной природо — Галицкий национальный природный парк.

Это место также является пристанищем для редких животных, охраняемых законом Украины. Лучше всего за ними наблюдать с проводниками, которые знают местность.

В интересных уголках нацпарка проложены туристические маршруты, на территории действует Центр реабилитации попавших в беду диких животных.

Национальный природный парк Святые горы (Донецкая область)

Здесь можно полюбоваться не только застывшей рекой Северский Донец, но и причудливыми меловыми горами. Общая площадь парка – 40 гектаров.

В теплое время года здесь можно встретить много редких птиц, а вот зимой есть шанс увидеть редкого горностая.

Настоящей жемчужиной заповедника есть пещерные храмы с Николаевской церковью, построенной в XVII веке на меловой скале.

Национальный природный парк Тузловские лиманы (Одесская область)

Настоящая находка для любителей наблюдений за птицами, которая находится у Черного моря. Через территорию парка проходит один из самых больших миграционных путей пернатых.

Здесь можно увидеть множество разнообразных птиц, а запах моря, смешивающийся с запахом леса, придаст вашим прогулкам очарование.

Национальный природный парк Подольские Товтры (Хмельницкая область)

Место силы и вдохновения, где можно размеренно наслаждаться красотой природы. Толтры – живописные холмы, с которых и начинаются украинские Карпаты. В парке их 160 штук разных по высоте, поросших лесом и лысых, все они имеют общую черту: западный крутой склон, а восточный пологий.

В Европе аналогов Подольским Толтрам нет.