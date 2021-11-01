Куди поїхати на відпочинок взимку в Україні

Зима – завжди казкова. Тому так хочеться поїхати на відпочинок у цю пору. Але куди саме вирушити взимку в Україні? Факти ICTV розкажуть вам про 10 найкращих місць, куди можна поїхати на відпочинок.

Бехтери

Зима – найкращий час, щоб оздоровитися та погрітися у термальних водах. Одне із таких місць в Україні – село Бехтери у Херсонській області.

Там облаштовані три купальні, дві з них – насичені корисними мінеральними елементами. Взимку тут не дуже холодно та майже немає снігу через гарячі потоки, які інколи сягають 70 °С.

Проте поки гейзер дійде до купалень, вода охолодиться до комфортної температури. Також там є лікувальні грязі. Вони насичені бромом, йодом та бором.

Як доїхати: поїздом до Херсона, а далі пересісти на маршрутне таксі або автобус, яким ви доїдете до села Облої, потім до місця призначення потрібно буде йти пішки близько 30 хв.

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Пирогів

Один із найбільших музеїв просто неба в Україні знаходиться у південній частині Києва. Взимку він набуває особливої атмосфери.

Величезну територію зі старовинними будинками, вітряками не обходиш і за день. Тому якщо ви хочете поринути в українську історію та стати хоча б на мить її частинкою, то варто відвідати саме це місце.

Як доїхати: з Києва можна дістатися на тролейбусі №11 або маршрутних таксі №156, 172, 576, 496.

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Парк Київська Русь

Дерев’яні споруди та лицарські поєдинки – усе це ви зможете побачити у парку Київська Русь. Також там ви можете переночувати.

Тому це буде чудовою можливістю зануритися повністю у середньовічну Україну на вихідні. Там часто проводять різноманітні майстер-класи. А також можна спробувати осідлати коня.

Як доїхати: з Києва від станції м. Видубичі їде автобус о 9:45 та 18:20, проте часто водій рушає по заповненості; автомобілем потрібно буде їхати до села Копачів.

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Батурин

Щоб потрапити у козацьку епоху, можна з’їздити не лише у Запоріжжя та на Хортицю, але й у Батурин, що знаходиться у Чернігівській області.

Там можна переночувати та походити з екскурсією стежками, якими ходив величний гетьман Богдан Хмельницький.

Як доїхати: поїздом або автобусом до Чернігова, а далі зробити пересадку на автобус до Батурина.

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Львів

Львів – точно одне із найромантичніших міст України. У зимову пору року воно набуває неабиякої чарівності та казковості.

Там ви можете пройтися вулицями центру, побачити з верхівки ратуші усі краєвиди міста, а також спробувати найсмачніший у світі гарячий шоколад та каву.

Як доїхати: поїздом або автобусом, які їздять майже з будь-яких великих міст України.

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Буковель

А якщо ви прихильник активного відпочинку, то вам варто відвідати Буковель та спробувати себе у катанні на лижах чи сноуборді або ж просто весело спуститися з гірки на санах.

А гуцульський колорит дозволить вам поринути у неймовірно цікаві українські традиції. А також не забудьте помилуватися засніженими горами та замерзлими водоспадами.

Як доїхати: потягом до Івано-Франківська, а далі автобусом або трансфером до села Поляниця.

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Одеса

Відпочинок на морі може бути не лише влітку. Адже так прекрасно прогулятися набережною та просто насолодитися краєвидами. Також спробуйте відвідати Одеський художній музей. Там є картини Айвазовського, замальовки Шевченка та незвичні витвори сучасних митців.

Та й Одесою прогулятися теж цікаво. Автентичні вулички та кафе дають можливість відпочити на повну та перезарядитися.

Як доїхати: поїздом або автобусом, які їздять майже з будь-яких великих міст України.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна (@yanagodenko)

Чернівці

Якщо Львів, Карпати чи Одеса вас не приваблюють, то варто спробувати відвідати Чернівці. Адже саме там розташований один із найпрекрасніших університетів України.

Та і вулички можуть вас здивувати. Неодмінно прогуляйтеся ними у зимову пору року та зайдіть насолодитися смаком місцевої кави.

Як доїхати: поїздом з будь-якої точки України.

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Ужгород

Ужгород – не менш цікавий, ніж інші описані міста. Він знаходиться на річці Уж та має цікаву архітектуру. Зокрема, там неодмінно варто відвідати музей народного художника Андрія Коцки або галерею сучасного мистецтва Ілько.

А також спробуйте влаштувати собі незвичний квест та відшукайте усі мініскульптури міста.

Як доїхати: поїздом або автобусом, які їздять майже з будь-яких великих міст України.

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Мукачево

Місто має багато цікавої архітектури. Особливо варто відвідати церковні пам’ятки – Кафедральний костел Святого Мартіна та каплицю Святого Йосифа. Вони оздоблені надзвичайно красивими розписами, фресками та барельєфами.

Можете відвідати місто у період Старого Нового року. У цей день там щороку проводиться фестиваль домашнього вина Червоне вино.

Як доїхати: поїздом з будь-якої точки України.