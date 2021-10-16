У розпал осені варто подорожувати, пізнавати нові місця та насолоджуватися сонячною погодою.

Але для нових вражень не обов’язково їхати за кордон, адже в Україні є безліч туристичних місць, які можна відвідати на вихідних.

Ви можете обрати напрямок з огляду на ваші вподобання, оскільки на території нашої держави є багато старовинних замків, величних парків та безліч пейзажів, від яких захоплює подих. Факти ICTV зібрали добірку цікавих локацій для вихідних в Україні.

Софіївка

Це найбільший дендропарк у Європі, що розташований на Черкащині, в місті Умань. Він вражає своїми масштабами, величезною колекцією рідкісних рослин, численними водоймами, фонтанами і водоспадами.

Територію прикрашають вишукані скульптури та альтанки. Парк створив граф Потоцький для своєї коханої дружини Софії. Це ідеальне місце для прогулянки під час осінніх вихідних.

Замок Радомисль

Історично-культурний комплекс Замок Радомисль розташований у Житомирській області. Тут містяться єдиний у Європі Музей української домашньої ікони, ландшафтний парк, приміщення для урочистих церемоній і концертний зал.

Середньовічний інтер’єр, товсті кам’яні стіни, старовинні скульптури створять відчуття, ніби ви опинилися в часах лицарства. А для того, аби ще більше перейнятися цією атмосферою, можна переночувати в готелі при замку.

Ворохта

Це тихе мальовниче селище з типовими гуцульськими забудовами, сторічним віадуком та дерев’яними церквами розташоване неподалік від Яремча. Воно відрізняється більш спокійною атмосферою, затишком та чистим повітрям.

Саме з Ворохти найкраще розпочинати сходження на найвищу гору України Говерлу (2061 м). Протяжність маршруту – 4 км.

У селищі є пам’ятник гуцульської дерев’яної архітектури XVII століття – церква Різдва Богородиці. Також варто відвідати Богослужбову каплицю та прогулятися до озера Несамовите.

Олександрія

Відволіктися від міської метушні можна завдяки прогулянці парком Олександрія, що розташований у Білій Церкві.

Він занурить вас в атмосферу XVIII століття, потішить багатством архітектурної спадщини тієї епохи. На території парку є чимало зразків флори різних континентів, а також музей, в якому можна дізнатися історію трьох поколінь його власників, графів Браницьких.