В разгар осени стоит путешествовать, познавать новые места и наслаждаться солнечной погодой.

Но для новых впечатлений не обязательно ехать за границу, ведь в Украине есть множество туристических мест, которые можно посетить на выходных.

Вы можете выбрать направление в зависимости от ваших предпочтений, поскольку на территории нашего государства есть много старинных замков, величественных парков и множество пейзажей, от которых захватывает дух. Факты ICTV собрали подборку интересных локаций для выходных в Украине.

Софиевка

Это самый большой дендропарк в Европе, расположенный в Черкасской области, в городе Умань. Он поражает своими масштабами, огромной коллекцией редких растений, многочисленными водоемами, фонтанами и водопадами.

Территорию украшают изысканные скульптуры и беседки. Парк создал граф Потоцкий для своей любимой жены Софии. Это идеальное место для прогулки во время осенних выходных.

Замок Радомысль

Историко-культурный комплекс Замок Радомысль расположен в Житомирской области. Территория включает в себя единственный в Европе Музей украинской домашней иконы, ландшафтный парк, помещения для торжественных церемоний и концертный зал.

Средневековый интерьер, толстые каменные стены, старинные скульптуры создадут ощущение, будто вы оказались во временах рыцарства. А для того, чтобы еще больше проникнуться этой атмосферой, можно переночевать в гостинице при замке.

Ворохта

Этот тихий живописный поселок с типичными гуцульскими застройками, столетним виадуком и деревянными церквями расположен неподалеку от Яремче. Он отличается более спокойной атмосферой, уютом и чистым воздухом.

Именно из Ворохты лучше начинать восхождение на самую высокую гору Украины Говерлу (2061 м). Протяженность маршрута — 4 км.

В поселке есть памятник гуцульской деревянной архитектуры XVII века — церковь Рождества Богородицы. Также стоит посетить Богослужебную часовню и прогуляться к озеру Неистовое.

Александрия

Отвлечься от городской суеты можно благодаря прогулке по парку Александрия, который расположен в Белой Церкви.

Он погрузит вас в атмосферу XVIII века, показав богатство архитектурного наследия той эпохи. На территории парка есть немало образцов флоры разных континентов, а также музей, в котором можно узнать историю трех поколений его владельцев, графов Браницких.