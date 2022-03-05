Через розв’язану Путіним війну багато українців заради безпеки змушені були вирушити закордон чи переїхати на Закарпаття. Перше питання, яке виникає на новому місці, пошук житла.

Орендувати квартиру в Ужгороді можна через спеціалізовані сайти. Ціна помешкання залежатиме від умов і загального стану квартири.

На OLX можна знайти варіанти подобової оренди житла в Ужгороді. Ціни на проживання коливаються у межах 1 тис. грн за добу.

За ці гроші ви зможете переночувати у затишній квартирі з приємним ремонтом і необхідними зручностями.

Такий варіант досить вигідний, якщо Ужгород – проміжне місто на шляху до вашого кінцевого маршрута.

Водночас орендувати 1-кімнатну квартиру на тривалий термін в Ужгороді можна від 3,5 – 4 тис. грн на місяць.

Помешкання обіцяють із косметичним ремонтом і необхідною побутовою технікою.

На сервісі Krysha.ua ціни на двокімнатну квартиру в Ужгороді стартують від 5-6 тис. грн. За ці гроші ви отримаєте затишне житло у спальному районі з хорошим ремонтом, меблями та технікою.

Варто зауважити, що на період війни в Україні сервіси можуть надавати не повну інформацію про житло. Якщо маєте в Ужгороді друзів чи знайомих, попросіть допомоги з пошуком квартири. Якщо шукаєте житло на одну ніч, хтось із них може дати вам прихисток або підказати контакти орендодавця. Все ж сарафанне радіо та взаємодопомогу ніхто не відміняв.

Ми також дізналися всі переваги проживання в Ужгороді для тих, хто планує тривалий переїзд і віддалену роботу з Закарпаття.