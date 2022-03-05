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Оренда квартири в Ужгороді: де шукати житло та ціни

5 Березня 2022, 20:19
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Оренда квартири в Ужгороді: де шукати житло та ціни

Через розв’язану Путіним війну багато українців заради безпеки змушені були вирушити закордон чи переїхати на Закарпаття. Перше питання, яке виникає на новому місці, пошук житла.

Орендувати квартиру в Ужгороді можна через спеціалізовані сайти. Ціна помешкання залежатиме від умов і загального стану квартири.

На OLX можна знайти варіанти подобової оренди житла в Ужгороді. Ціни на проживання коливаються у межах 1 тис. грн за добу.

За ці гроші ви зможете переночувати у затишній квартирі з приємним ремонтом і необхідними зручностями.

Такий варіант досить вигідний, якщо Ужгород – проміжне місто на шляху до вашого кінцевого маршрута.

Водночас орендувати 1-кімнатну квартиру на тривалий термін в Ужгороді можна від 3,5 – 4 тис. грн на місяць.

Помешкання обіцяють із косметичним ремонтом і необхідною побутовою технікою.

На сервісі Krysha.ua ціни на двокімнатну квартиру в Ужгороді стартують від 5-6 тис. грн. За ці гроші ви отримаєте затишне житло у спальному районі з хорошим ремонтом, меблями та технікою.

Варто зауважити, що на період війни в Україні сервіси можуть надавати не повну інформацію про житло. Якщо маєте в Ужгороді друзів чи знайомих, попросіть допомоги з пошуком квартири. Якщо шукаєте житло на одну ніч, хтось із них може дати вам прихисток або підказати контакти орендодавця. Все ж сарафанне радіо та взаємодопомогу ніхто не відміняв.

Ми також дізналися всі переваги проживання в Ужгороді для тих, хто планує тривалий переїзд і віддалену роботу з Закарпаття.

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Теги
Житло в Україні , Ужгород
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