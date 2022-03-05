Из-за развязанной Путиным войны многие украинцы ради безопасности вынуждены были отправиться за границу или переехать в Закарпатье. Первый вопрос, возникающий на новом месте, поиск жилья.

Арендовать квартиру в Ужгороде можно через специализированные сайты. Цена будет зависеть от условий и общего состояния квартиры.

На OLX можно найти варианты аренды жилья в Ужгороде. Цены на проживание колеблются в пределах 1 тыс. грн в сутки.

За эти деньги вы сможете переночевать в уютной квартире с приятным ремонтом и необходимыми удобствами.

Такой вариант достаточно выгоден, если Ужгород – промежуточный город на пути к вашему конечному маршруту.

В то же время, арендовать 1-комнатную квартиру на длительный срок в Ужгороде можно от 3,5 – 4 тыс. грн в месяц.

Апартаменты обещают с косметическим ремонтом и необходимой бытовой техникой.

На сервисе Krysha.ua цены на двухкомнатную квартиру в Киеве стартуют от 5-6 тыс. грн. За эти деньги вы получите уютное жилье в спальном районе с хорошим ремонтом, мебелью и техникой.

Следует отметить, что на период войны в Украине сервисы могут предоставлять не полную информацию о жилье. Если у вас есть друзья или знакомые в Ужгороде, попросите помощи с поиском квартиры. Если ищете жилье на одну ночь, то кто-то из них может приютить вас или подсказать контакты орендодателя. Все-таки сарафанное радио и взаимопомощь никто не отменял.

Мы также узнали все преимущества проживания в Ужгороде для тех, кто планирует длительный переезд и удаленную работу из Закарпатья.