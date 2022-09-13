У 2022 році в усіх українців було не таке літо, яке б вони хотіли. Все через повномасштабну війну, яку РФ розв’язала в нашій країні. Узбережжя Азовського моря в межах Херсонської, Запорізької та Донецької областей захоплене окупантами.

Немає вільного доступу й до Чорного моря, наприклад, у Херсонській області. На цих курортах щороку влітку відпочивала велика кількість людей, цього року – безлюдно.

Як живуть курорти Азовського моря в окупації і як минуло літо, розповідають Факти ICTV із посиланням на Колоритне Приазов’я.

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Кирилівка

Це селище міського типу розташоване в Мелітопольському районі Запорізької області. 25 березня російські окупанти зайшли до нього, зайняли деякі бази відпочинку та розмістили свою техніку.

Незважаючи на це, деякі готелі все ж таки відкрилися, проте мала кількість. Ціни на номери влітку 2022 року були вдвічі дешевші, ніж у попередньому році.

Туристи приїжджали здебільшого з Мелітополя та Енергодара, проте навряд чи на відпочинок.

Тож у Кирилівці цей сезон пройшов безлюдно – порожні пляжі, вулиці, закриті магазини та кафе.

Бердянськ

Уже 27 лютого колона ворожої техніки зайшла до Бердянська на півдні Запорізької області. Після цього – життя зупинилося. Ні газу, ні українського зв’язку та інтернету. Нічого, до чого звикли мирні жителі. Магазини, кафе розграбовані, якщо щось працює – то ціни завищені.

З відпочивальників влітку на зарослих травою пляжах лише деякі місцеві. Росіяни чинять справжнє свавілля – зламують будинки, перевіряють документи, проводять обшуки, збирають дані та намагаються давати паспорти країни-агресора.

Арабатська стрілка

Арабатська стрілка бере початок з Кримського півострова, тому вона стала певним коридором для росіян, яким вони пройшли на територію України.

У перші години повномасштабного вторгнення коса була захоплена. Літо для цієї місцевості пройшло незвично та безлюдно. Лише деякі готелі та кафе були відкриті, а деякі зайняли окупанти.

Генічеськ

Аналогічна ситуація у місті Генічеську Херсонської області. З перших днів повномасштабної війни російські окупанти зайняли там деякі бази та почали встановлювати свої правила.

Незважаючи на те, що загарбники намагалися змусити людей розпочати курортний сезон, у них нічого не вийшло. Літо було безлюдним та безнадійним.

Навіть популярне Рожеве озеро цього року не мало попиту.

Приморськ

Місто Приморськ у Запорізькій області завжди було курортом для спокійного та тихого відпочинку, цього ж літа було зовсім порожньо.

На початку березня місто захопили російські окупанти, про курортний сезон не було й мови. Крім того, виїхали і місцеві жителі.

Незважаючи на те, що літо 2022 року не вдалося, зараз важливе інше – якнайшвидша перемога України у війні з РФ. Віримо, що наша країна поверне собі всі території, які їй належать за правом, і ми всі ще побуваємо на берегах Азовського та Чорного морів.