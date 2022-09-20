Бархатный сезон 2022 на море за границей: где могут отдохнуть украинцы

Более полугода в Украине идет полномасштабная война, развязанная РФ. Военные действия сказались на всем, в особенности — на туристической индустрии, однако полностью не остановили ее.

Туристические операторы и компании продолжают создавать новые продукты, организовывая летние программы из соседних стран, таких как Польша, Молдова и другие.

Факты ICTV вместе с менеджером по туризму Лилией Крук подготовили несколько идеальных направлений для морского отдыха во второй половине сентября — октябре 2022, чтобы вы могли почувствовать лето, которое в Украине прошло незаметно.

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Где можно отдохнуть в бархатный сезон на море за границей – направления, условия и цены туров собрали в материале.

Кипр

Главные критерии, по которым Лилия предлагает отдых на острове — комфортная температура и цена отдыха.

Средние показатели дневной и ночной температуры в октябре составляют 26°C и 20°C соответственно, средняя температура воды — +25°C. Зимой она не опускается ниже +10°C и круглый год вокруг все зеленеет.

— Можно соединить пляжный отдых с экскурсионным и не умирать от жары. Это идеальное время, чтобы получить настоящий бархатный загар. Солнце будет нежным, и на пляже можно находиться до обеда, не боясь обгореть. Приятным бонусом будут сниженные цены в ресторанах и кафе, а также на аренду авто, — подчеркнула менеджер по туризму.

Важно! На Кипре левостороннее движение, поэтому нужно быть внимательным не только тем, кто за рулем, но и тем, кто планирует пользоваться общественным транспортом, поскольку его нужно ждать на “противоположных” остановках, чтобы не уехать в другом направлении.

Средняя стоимость поездки из Польши на семь ночей для двух взрослых и одного ребенка с питанием (завтрак и ужин) – 47 тыс. грн.

— Важно внимательно выбирать курорты Кипра, более или менее ориентированные на украинский и европейский рынки, — отметила Лилия.

Остров Крит (Греция)

Континентальную часть Греции омывает уже более холодное море, а на Крите — бухты с теплым, ласковым морем. Особенность острова — и в том, что он омывается тремя морями, имея невероятное разнообразие пляжей: от классических песчаных до розовых и вулканических черных.

Средняя температура воздуха в октябре днем ​​– 23°C, ночью – 17,5°C, температура воды – 23,3°C.

— По личному опыту знаю, что можно приехать осенью и попасть в настоящее лето, — сказала менеджер по туризму.

На Крите можно выбрать отель с питанием All Inclusive, поселиться в центральной части острова, арендовать авто и ежедневно наслаждаться местными красотами.

Средняя стоимость поездки из Польши на семь ночей для двух взрослых и одного ребенка с питанием (завтрак и ужин) — 52 тыс. грн.

Объединенные Арабские Эмираты

В ОАЭ 100% будет очень теплое море и настоящее лето. Обычная средняя температура воздуха в октябре составляет +34°C днем ​​и +24°C ночью. Вода в заливах +25°C.

Стоит это направление дороже других вариантов, но есть один лайфхак — выбирайте отели не на первой береговой линии. Несмотря на то что будете тратить на дорогу до пляжа чуть больше времени (трансферы бесплатные), вы получите доступ к общественному транспорту и всем достопримечательностям, без которых невозможно представить отдых в ОАЭ.

— Я советую включить в путешествие хотя бы один парк развлечений или аквапарк, поскольку здесь они достойны вашего внимания и полностью оправдывают себя, — отметила Лилия.

Средняя стоимость поездки из Польши на семь ночей для двух взрослых и одного ребенка с завтраками – 90 тыс. грн.

Египет

Рекомендуем рассмотреть малоизвестный курорт Марса Алама. Здесь не бывает громких вечеринок, но вас ждут уютные гостиницы, живые коралловые рифы и огромное разнообразие морских обитателей.

Важная особенность курорта – работа исключительно на европейский рынок.

Все отели работают на базе питания Все включено, поэтому стоимость тура просчитывается индивидуально.

Октябрь – максимально комфортный период для отдыха в Египте. Среднесуточная температура в день составляет 29°C, ночью – 20°C. Температура воды 26°C.

Информация о выезде из Украины в соседние государства

Для того чтобы выехать в Польшу, лучше всего воспользоваться поездами или автобусами. Стоимость одного билета стартует от 500 грн и зависит от класса и типа транспортного средства.

Если вы решите вылетать из Молдовы, то при бронировании тура можно заказать трансфер сразу с Украины. Дополнительно планируются специальные трансферы под чартерные рейсы в Египет, начиная с конца октября 2022 года.

Если вам хочется просто отдохнуть на берегу моря, насладиться местными видами и кухней, без привязки к купанию, обратите внимание на автобусные туры из Украины, например в Турцию. Выезды проходят из многих украинских городов, поэтому дополнительные переезды не нужны.