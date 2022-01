Об’єднані Арабські Емірати – відносно молода країна на світовій карті. Складно уявити, але їй лише 50 років.

Саме 2 грудня 1971 року правителі кількох еміратів підписали згоду на створення єдиної держави. До речі, аж до березня 2022-го в ОАЕ тривають масштабні святкування.

Дубай розцвів завдяки видобутку нафти і газу, але це не зовсім так

Такий швидкий розвиток – від безкраїх пісків до міста з рекордними хмарочосами – відбувся завдяки знайденим нафтовим покладам. Першу свердловину пробурили в еміраті Абу-Дабі у 1956-му.

Заробляти почали у 60-х. І саме президенту шейху Заїду завдячують своїм благополуччям. Це була його воля – інвестувати зароблені мільярди у розвиток міст та у комфорт громадян.

Шейх запросив в ОАЕ найкращих архітекторів, інженерів та будівельників, і почалось кардинальне перетворення бедуїнських поселень – на міста розкоші, новацій та вражень.

Але Дубай виявився скромнішим на нафтові родовища – його доходи від видобутку чорного золота становлять лише 5%. Основу економіки забезпечують туризм, цивільна авіація, нерухомість та фінансові послуги.

Мрієте про поїздку в Дубай, але не знаєте, з чого почати

Підготовку до подорожі раджу почати із визначення пори року.

– Найкращий період для пляжного відпочинку – жовтень, листопад, грудень, березень чи квітень. У ці місяці температура повітря коливатиметься від 23 до 30℃. Вода прогрівається від 23 до 27℃, – наголошує власниця туристичної агенції Юлія Хомич.

У літні місяці в ОАЕ шалена спека до 50℃. У туристичних агенціях фіксують низький сезон, тож можна суттєво зекономити на відпочинку. Але про тривалі прогулянки вулицями можна забути.

Туристи охолоджуються в аквапарках, торгових центрах та інших розважальних локаціях. Також варто уникати поїздок під час священного місяця Рамадан. Адже діє багато заборон, що не зовсім комфортно для відвідувачів.

У інші місяці – триває високий сезон. Хоч, наприклад, період з січня до лютого вважається дощовим. Опади короткочасні, але можуть надокучати навіть тоді, коли за прогнозом їх не мало б бути. До того ж, у цей час достатньо вітряно.

Зиму в Дубаї для поїздок обирають ті, хто обожнює екскурсійні програми, прогулянки містом чи сафарі в пустелі.

Завжди є можливість покупатись у відкритих басейнах з підігрівом, які має чи не кожен готельний комплекс. Хоч і взимку вистачає туристів, які все ж занурюються у прохолодні води Перської затоки.

Вакцинація – це добре, але доведеться робити не один ПЛР-тест

У Дубай з аеропорту Бориспіль літають одразу кілька авіаперевізників: Skyup, МАУ, Flydubai, Bees Airline. Час польоту становить від п’яти до шести годин. А різниця у часі з Україною – дві години.

Через те, що туризм у цій країні – це левова частка заробітку, під час пандемії в’їзд не забороняли і навряд чи обмежать. Але є певні умови:

Для українців доступна безкоштовна віза, її оформлюють одразу по прильоту. Також нашим громадянам варто здати ПЛР-тест не раніше, аніж за 72 години до вильоту, незалежно від того, є вакцинація чи немає.

Обов’язково мати паперовий результат англійською мовою із мокрою печаткою. Документ перевіряють ще в Україні – на стійці реєстрації та по прильоту в ОАЕ.

Та це не все, у дубайському аеропорту тест доведеться здати ще раз. Там розгорнули величезний пункт тестування, тож особливих черг чи труднощів немає.

Результат надійде у смс за кілька годин (хоч у правилах може бути до 24 год) або у додаток Covid-19 DXB. До цього часу кожен турист має залишатись на самоізоляції в готелі. Лише після негативного результату дозволяється його покинути.

Якщо Covid-статус позитивний, такого туриста можуть ізолювати на 10 днів у спеціально визначених установах за власний рахунок.

Окрім квитків і результату ПЛР-тесту, важливо мати поліс міжнародного страхування. А вже при поверненні в Україну пред’явити сертифікат вакцинації або результати свіжого ПЛР- чи антиген-тестів.

Які ціни у туроператорів

Ми попросили власницю туристичного агентства прорахувати відпочинок у Дубаї для двох осіб. Приблизна дата – початок лютого.

Демократичними ціни не назвеш, але Арабські Емірати завжди вважались дорогим напрямком. Приміром, переліт і проживання у віддаленому готелі Дубаю на три ночі зі сніданками – 14 500 – 18 500 грн.

Сім ночей можуть коштувати 21 тис. – 31 тис. грн. Але, в такому разі, варто задуматись про способи пересування, адже поруч немає метро і достатньо далеко до громадського пляжу.

– У пішій доступності до метро та недалеко від центру варіанти, звісно, дорожчі – три ночі зі сніданками на двох – від 20 тис. Шість-сім ночей коштуватимуть 38 тис. – 40 тис. грн, – моніторить власниця туристичної агенції Юлія Хомич.

Є у Дубаї окрема мережа пляжних готелів, наприклад, на суходолі або штучних островах. Найбюджетніші варіанти 45 тис. – 60 тис. за шість-сім ночей. Але цей варіант підійде для тих, хто менше проводитиме часу на екскурсіях, а вибере відпочинок в межах готелю.

За потреби, перед бронюванням можна розглянути варіант готелю посеред звичних міських багатоповерхівок, але який матиме безкоштовний трансфер на пляж, тоді використання шезлонгів буде безкоштовним. Хоч усі пляжі в Дубаї є муніципальними, і відпочивати на них може кожен охочий.

Один із найзручніших районів – Дубай Маріна. Тут пішки можна дійти до пляжів і туристичних цікавих місць, до центру на метро – 40 хвилин.

Але варто пам’ятати, що Дубай дуже великий, і щоб зекономити, краще селитись поближче до зупинок громадського транспорту.

Дубайське метро як окрема розвага

Метро – найбюджетніший спосіб пересування містом. Саме в Дубаї найдовша у світі лінія – понад 420 км, і вона повністю автоматизована, тобто транспорт рухається без машиніста.

Щоб скористатись, варто придбати картку. Зазвичай туристи купують срібну за 25 дирхам (180 грн), з них 19 можна використовувати на проїзд. Вартість разової поїздки залежить від дальності. Але зазвичай – три дирхама.

Варто пам’ятати, у цьому метро є золотий вагон для власників VIP-карти, проїзд тут вдвічі дорожчий. Також існує окремий вагон для жінок, де перебувати чоловікам заборонено. Але там, де є чоловіки, жінки можуть перебувати.

Порада, якщо ви жінка і їдете в бік центру, то заходьте у перший вагон, аби помилуватися чудовою панорамою.

У метро, попри серйозну пропускну систему, теж є контролери. Вони перевіряють наявність карток на проїзд та стан їхнього рахунку.

Оштрафувати також можуть пасажирів, які їдять, розпивають алкоголь чи інші напої, сидять на місцях для людей з інвалідністю, або їдуть у VIР-вагоні без золотої картки.

Окрім метро, найпопулярнішим видом транспорту вважають таксі. Місцеві радять замовляти автівку через додатки Uber та Careem.

Що під забороною

Перед поїздкою важливо дізнатись про правила поведінки, адже в ОАЕ діють певні заборони, які для українців незвичні.

На вулиці забороняється голосно кричати, нецензурно висловлюватись, показувати нецензурні та агресивні жести.

Не варто публічно проявляти почуття: дозволені мінімальні дружні обійми чи тримання за руку.

Забороняється знімати на камеру людей, стратегічні та державні об’єкти. За це передбачений штраф, а деколи і тюрма. Також в ОАЕ забороняється знімати та фотографувати ДТП чи пожежі.

Розпивати алкоголь у громадських місцях категорично заборонено. Його взагалі мало де можна купити, і ціни високі. Покарання може чекати і на особу в стані алкогольного сп’яніння.

Жінкам наразі дозволяють носити будь-який одяг, навіть короткі спідниці, але щоб поважати місцевих та їхню культуру, у громадських місцях краще обирати скромніше вбрання.

До поліції жінка може звернутись, навіть якщо чоловік пильно та довго на неї дивитиметься чи подає знаки уваги.

Масковий режим у Дубаї всюди – навіть на вулиці, попри спеку. А от перебувати біля пляжу можна і без захисної маски.

Що особливого в Дубаї

Це місто зараз творить свою історію просто на наших очах. Воно розбудовується зі швидкістю світла.

Не дивно, що кожен п’ятий будівельний кран світу розміщений у Дубаї. Тож щороку тут відкривають нові цікаві туристичні локації.

Тільки тут можна побачити найвищу будівлю світу – Burj Khalifa. Висота хмарочоса 828 м – це 163 поверхи. Всередині містяться офіси, квартири, готелі, торгові центри і головна родзинка – оглядовий майданчик.

Квитки сюди потрібно бронювати завчасно, коштують вони – від 1 100 грн. Саме у цій будівлі розташований найдовший ліфт у світі протяжністю 504 м.

Одна з найпопулярніших розваг для туристів – співочі фонтани. Це один із найбільших і найвищих водограїв світу. Він досягає 150 м, що дорівнює 50 поверхам.

Системи дубайського фонтану можуть підняти у повітря 83 тонни води за секунду. Шоу відбувається щодня з 18.00 до 23.00 кожні 30 хв. Воно абсолютно безкоштовне. Глядачі можуть спостерігати за ним біля підніжжя хмарочоса Burj Khalifa або підпливти до фонтана на човні.

Єдиний у світі семизірковий готель – Burj Al Arab теж у Дубаї. Туристи обожнюють робити фото на його фоні. Побудували готель на штучному приватному острові. Його висота – 321 м, а форма вражає – це велетенський парус.

Музей майбутнього – Museum of the Future. Будівля має корпус із неіржавіючої сталі, прикрашений арабською каліграфією, має незвичну форму. Він ще не працює, але збирає біля себе тисячі туристів.

Експозиції музею будуть присвячені технологіям. А відвідувачі зможуть дізнатись, як розвиватимуть їх у найближчі 20 років. Це інноваційні рішення, винаходи, які дозволятимуть полегшити життя людства.

Sky View Observatory – нова атракція міста. Це сусідня багатоповерхівка із Бурдж-Халіфою. Тут облаштували спуск скляною, повністю прозорою гіркою з 53 до 52 поверху.

Далі можна прогулятись оглядовим майданчиком, на додачу до приголомшливого виду на центр, турист може пройти прозорою підлогою, прямо над жвавим шосе. Ціни від 500 грн на особу.

Оглядовий майданчик The View at The Palm. Він розташований за 240 м над землею, у підніжжі штучного острова Пальма Джумейра. Тож відкривається красива панорама на весь Дубай. Вартість від 770 грн на особу.

Найбільше у світі оглядове колесо – AIN Dubai. Його відкриття відбулось лише кілька місяців тому. І через приголомшливі види його вже назвали очима Дубаю.

Висота колеса 250 м, тут розташували 48 кабінок, кожна робить коло приблизно за 40 хвилин. Деякі з них всередині з барною стійкою, є можливість замовити напої чи поїсти. Мінімальна вартість 1 тис. грн і вище.

Golden Frame – найбільша у світі золота рамка. Цей проєкт символічний, бо вона ніби вікно, у якому можна побачити новий та старий Дубай.

Висота об’єкта – 150 м, зовні її покрили позолотою. На першому поверсі облаштували музей історії емірату, на останньому – оглядовий майданчик, з можливістю пройти скляною підлогою.

Якщо хочеться вирватись із міста, можна замовити тур у пустелю. Найпопулярніша атракція – сафарі на позашляховиках.

На туристів чекає катання з елементами екстриму по барханах, прогулянка на верблюді чи сенд-борді. А також вечеря у таборі бедуїнів. Мінімальна вартість туру від 1 100 грн.

Саме у Дубаї – найбільший у світі торговий центр – Dubai Mall. Це 1 200 магазинів, сотні ресторанів та кафе на площі понад 1 млн кв. м.

Крім шопінгу, є можливість побачити велетенський підводний зоопарк, льодову ковзанку олімпійських масштабів, відому фотозону – фонтан-водоспад.

Що ще буде не зайвим занотувати

П’ятниця у Дубаї – вихідний день, тому всі туристичні місця будуть переповнені людьми. Зважайте, організовуючи екскурсію.

Алкоголь в Арабських Еміратах дорогий, і продається він не всюди. Але якщо здати валізу в багаж – дозволено один літр міцного на особу. Тож дозволяють взяти із собою.

Якщо братимете у поїздку ліки, то зважайте, що не всі можна провозити. У туристичних агенціях радять класти найнеобхідніше разом з упаковкою та інструкцією для застосування або рецептом.

Розетки у будівлях іншого, аніж в Україні, типу. Тож не варто брати багато техніки, або доведеться придбати спеціальний перехідник.

Пам’ятайте, у більшості випадків у Дубаї спілкуються англійською, досить рідко – російською. Інакше буде складно порозумітись.

Основна валюта – дирхами. Оплатити проїзд у транспорті, екскурсії, чи купити продукти можна, використовуючи банківську картку, але варто із собою взяти валюту в доларах. Її зручно обміняти.

Пам’ятайте, Дубай – у переліку найбезпечніших міст світу. Через жорсткіші правила поведінки тут рідко відбуваються крадіжки.

75% населення – це чоловіки, тому відчувається шанобливе ставлення до жінок. Ця країна не має поштового індексу, зате щодня змінюється. Адже будівництво Дубаю не припиняється, ані вдень, ані вночі. Такої розкоші посеред пустелі у світі більше немає.