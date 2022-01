Объединенные Арабские Эмираты — относительно молодая страна на мировой карте. Сложно представить, но ей всего 50 лет.

Именно 2 декабря 1971 года правители нескольких эмиратов подписали согласие на создание единого государства. Кстати, вплоть до марта 2022-го в ОАЭ продолжаются масштабные празднования.

Дубай расцвел благодаря добыче нефти и газа, но это не совсем так

Такое быстрое развитие — от бескрайних песков до города с рекордными небоскребами — произошло благодаря найденным нефтяным залежам. Первую скважину пробурили в эмирате Абу-Даби в 1956 году.

Зарабатывать начали в 60-х. И именно президенту шейху Заиду обязаны своим благополучием. Это была его воля — инвестировать заработанные миллиарды в развитие городов и в комфорт граждан.

Шейх пригласил в ОАЭ лучших архитекторов, инженеров и строителей, и началось кардинальное превращение бедуинских поселений – в города роскоши, новаций и впечатлений.

Но Дубай оказался скромнее в плане нефтяных месторождений – его доходы от добычи черного золота составляют лишь 5%. Основу экономики обеспечивают туризм, гражданская авиация, недвижимость и финансовые услуги.

Мечтаете о поездке в Дубай, но не знаете, с чего начать

Подготовку к путешествию советую начать с определения времени года.

— Лучший период для пляжного отдыха – октябрь, ноябрь, декабрь, март или апрель. В эти месяцы температура воздуха будет колебаться от 23 до 30℃ . Вода прогревается от 23 до 27℃, — отмечает владелица туристического агентства Юлия Хомич.

В летние месяцы в ОАЭ бешеная жара до 50℃. В туристических агентствах фиксируют низкий сезон, поэтому можно существенно сэкономить на отдыхе. Но о длительных прогулках по улицам можно забыть.

Туристы охлаждаются в аквапарках, торговых центрах и других развлекательных локациях. Также стоит избегать поездок во время священного месяца Рамадан. Ведь действует много запретов, что не совсем комфортно для посетителей.

В другие месяцы — длится высокий сезон. Хотя, например, период с января по февраль считается дождливым. Осадки кратковременны, но могут докучать даже тогда, когда по прогнозу их не должно быть. К тому же, в это время достаточно ветрено.

Зиму в Дубае для поездок выбирают те, кто обожает экскурсионные программы, прогулки по городу или сафари в пустыне.

Всегда есть возможность искупаться в открытых бассейнах с подогревом, которые имеет едва ли не каждый гостиничный комплекс. Хотя и зимой хватает туристов, которые все же погружаются в прохладные воды Персидского залива.

Вакцинация — это хорошо, но придется делать не один ПЦР-тест

В Дубай из аэропорта Борисполь летают сразу несколько авиакомпаний: Skyup, МАУ, Flydubai, Bees Airline. Время полета составляет от пяти до шести часов. А разница во времени с Украиной – два часа.

Из-за того, что туризм в этой стране — это львиная доля заработка, во время пандемии въезд не запрещали и вряд ли ограничат. Но есть определенные условия:

Для украинцев доступна бесплатная виза, ее оформляют сразу по прилету. Также нашим гражданам стоит сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до вылета, независимо от того, есть вакцинация или нет.

Обязательно иметь бумажный результат на английском языке с мокрой печатью. Документ проверяют еще в Украине – на стойке регистрации и по прилету в ОАЭ.

Но это не все, в дубайском аэропорту тест придется сдать еще раз. Там развернули огромный пункт тестирования, так что особых очередей или трудностей нет.

Результат поступит в смс через несколько часов (хоть в правилах может быть до 24 ч) или в приложение Covid-19 DXB. До тех пор каждый турист должен оставаться на самоизоляции в отеле. Лишь после отрицательного результата разрешается его покинуть.

Если Covid-статус положительный, такого туриста могут изолировать на 10 дней в специально определенных учреждениях за свой счет.

Кроме билетов и результата ПЦР-теста, важно иметь полис международного страхования. А уже при возвращении в Украину предъявить сертификат вакцинации или результаты свежего ПЦР- или антиген-тестов.

Какие цены у туроператоров

Мы попросили владелицу туристического агентства просчитать отдых в Дубае для двух человек. Приблизительная дата — начало февраля.

Демократичными цены не назовешь, но Арабские Эмираты всегда считались дорогим направлением. К примеру, перелет и проживание в отдаленном отеле Дубая на три ночи с завтраками – 14 500 — 18 500 грн.

Семь ночей могут стоить 21 тыс. — 31 тыс. грн. Но, в таком случае, стоит задуматься о способах передвижения, ведь рядом нет метро и достаточно далеко до общественного пляжа.

— В пешей доступности к метро и недалеко от центра варианты подороже – три ночи с завтраками на двоих – от 20 тыс. Шесть-семь ночей будут стоить 38 тыс. – 40 тыс. грн, – мониторит владелица туристического агентства Юлия Хомич.

Есть в Дубае отдельная сеть пляжных отелей, например, на суше или искусственных островах. Самые бюджетные варианты 45 тыс. – 60 тыс. за шесть-семь ночей. Но этот вариант подойдет для тех, кто меньше будет проводить времени на экскурсиях, а выберет отдых в пределах отеля.

При необходимости, перед бронированием можно рассмотреть вариант отеля посреди привычных городских высоток, но который будет иметь бесплатный трансфер на пляж, тогда использование шезлонгов будет бесплатным. Хоть все пляжи в Дубае являются муниципальными, и отдыхать на них может каждый желающий.

Один из самых удобных районов – Дубай Марина. Здесь пешком можно дойти до пляжей и туристических интересных мест, до центра на метро – 40 минут.

Но стоит помнить, что Дубай очень большой, и чтобы сэкономить, лучше селиться поближе к остановкам общественного транспорта.

Дубайское метро как отдельное развлечение

Метро — самый бюджетный способ передвижения по городу. Именно в Дубае самая длинная в мире линия — более 420 км, и она полностью автоматизирована, то есть транспорт движется без машиниста.

Чтобы воспользоваться, стоит приобрести карту. Обычно туристы покупают серебряную за 25 дирхам (180 грн), из них 19 можно использовать на проезд. Стоимость разовой поездки зависит от дальности. Но, как правило, три дирхама.

Стоит помнить, что в этом метро есть золотой вагон для владельцев VIP-карты, проезд здесь вдвое дороже. Также существует отдельный вагон для женщин, где находиться мужчинам запрещено. Но там, где есть мужчины, женщины могут находиться.

Совет, если вы женщина и едете в сторону центра, то заходите в первый вагон, чтобы полюбоваться великолепной панорамой.

В метро, несмотря на серьезную пропускную систему, тоже есть контролеры. Они проверяют наличие карточек на проезд и состояние их счета.

Оштрафовать также могут пассажиров, которые едят, распивают алкоголь или другие напитки, сидят на местах для людей с инвалидностью, или едут в VIР-вагоне без золотой карты.

Кроме метро, самым популярным видом транспорта считают такси. Местные советуют заказывать машину через приложения Uber и Careem.

Что под запретом

Перед поездкой важно узнать о правилах поведения, ведь в ОАЭ действуют определенные запреты, которые для украинцев непривычны.

На улице запрещается громко кричать, материться, показывать нецензурные и агрессивные жесты.

Не стоит публично проявлять чувства: разрешены минимальные дружеские объятия или держание за руку.

Запрещается снимать на камеру людей, стратегические и государственные объекты. За это предусмотрен штраф, а порой и тюрьма. Также в ОАЭ запрещается снимать и фотографировать ДТП или пожары.

Распивать алкоголь в общественных местах категорически запрещено. Его вообще мало где можно купить, и цены высокие. Наказание может ждать и человека в состоянии алкогольного опьянения.

Женщинам сейчас позволяют носить любую одежду, даже короткие юбки, но чтобы уважать местных и их культуру, в общественных местах лучше выбирать наряд поскромнее.

В полицию женщина может обратиться, даже если мужчина пристально и долго на нее смотрит или подает знаки внимания.

Масковый режим в Дубае везде -даже на улице, несмотря на жару. А вот находиться возле пляжа можно и без защитной маски.

Что особенного в Дубае

Этот город сейчас творит свою историю прямо на наших глазах. Он расстраивается со скоростью света.

Неудивительно, что каждый пятый строительный кран мира находится в Дубае. Поэтому ежегодно здесь открывают новые интересные туристические локации.

Только здесь можно увидеть самое высокое здание мира — Burj Khalifa. Высота небоскреба 828 м — это 163 этажа. Внутри расположены офисы, квартиры, гостиницы, торговые центры и главная изюминка — смотровая площадка.

Билеты сюда нужно бронировать заранее, стоят они – от 1 100 грн. Именно в этом здании расположен самый длинный бар в мире протяженностью 504 м.

Одно из самых популярных развлечений для туристов — поющие фонтаны. Это один из самых больших и самых высоких фонтанов мира. Он достигает 150 м, что равняется 50 этажам.

Системы дубайского фонтана могут поднять в воздух 83 тонны воды в секунду. Шоу проходит ежедневно с 18.00 до 23.00 каждые 30 мин. Оно абсолютно бесплатное. Зрители могут наблюдать за ним у подножия небоскреба Burj Khalifa или подплыть к фонтану на лодке.

Единственный в мире семизвездочный отель Burj Al Arab в Дубае. Туристы обожают делать фото на его фоне. Построили отель на искусственном частном острове. Его высота 321 м, а форма поражает – это гигантский парус.

Музей будущего — Museum of the Future. Здание имеет корпус из нержавеющей стали, украшенный арабской каллиграфией, имеет необычную форму. Он еще не работает, но собирает вокруг себя тысячи туристов.

Экспозиции музея будут посвящены технологиям. А посетители смогут узнать, как будут развивать их в ближайшие 20 лет. Это инновационные решения, изобретения, которые позволят облегчить жизнь человечества.

Sky View Observatory — новая аттракция города. Это соседняя высотка с Бурдж-Халифой. Здесь обустроили спуск по стеклянной, полностью прозрачной горке с 53 до 52 этажа.

Далее можно прогуляться по смотровой площадке, вдобавок ко впечатляющему виду на центр, турист может пройти по прозрачному полу, прямо над оживленным шоссе. Цены от 500 грн с человека.

Смотровая площадка The View at The Palm . Она расположена в 240 м над землей, у подножия искусственного острова Пальма Джумейра. Поэтому открывается красивая панорама на весь Дубай. Стоимость от 770 грн с человека.

Самое большое в мире колесо обозрения — AIN Dubai. Его открытие состоялось всего несколько месяцев назад. И за потрясающие виды его уже назвали глазами Дубая.

Высота колеса 250 м, здесь расположили 48 кабинок, каждая делает круг примерно за 40 минут. Некоторые из них внутри с барной стойкой, есть возможность заказать напитки или поесть. Минимальная стоимость 1 тыс. грн и выше.

Golden Frame — самая большая в мире золотая рамка. Этот проект символичен, потому что она словно окно, в котором можно увидеть новый и старый Дубай.

Высота объекта — 150 м, снаружи ее покрыли позолотой. На первом этаже обустроили музей истории эмирата, на последнем – смотровую площадку, с возможностью пройти по стеклянному полу.

Если хочется вырваться из города, можно заказать тур в пустыню. Самая популярная аттракция — сафари на внедорожниках.

Туристов ждет катание с элементами экстрима по барханам, прогулка на верблюде или сенд-борде. А также ужин в лагере бедуинов. Минимальная стоимость тура от 1 100 грн.

Именно в Дубае — крупнейший в мире торговый центр — Dubai Mall. Это 1 200 магазинов, сотни ресторанов и кафе на площади более 1 млн кв. м.

Кроме шопинга, есть возможность увидеть огромный подводный зоопарк, ледовый каток олимпийских масштабов, известную фотозону — фонтан-водопад.

Что еще будет не лишним записать

Пятница в Дубае — выходной день, поэтому все туристические места будут переполнены людьми. Учитывайте, организуя экскурсию.

Алкоголь в Арабских Эмиратах дорогой, и продается он не везде. Но если сдать чемодан в багаж – разрешено один литр крепкого на человека. Поэтому позволяют взять с собой.

Если будете брать в поездку лекарства, то учтите, что не все можно провозить. В туристических агентствах советуют класть самое необходимое вместе с упаковкой и инструкцией для применения или рецептом.

Розетки в зданиях другого, чем в Украине, типа. Поэтому не стоит брать много техники, или придется приобрести специальный переходник.

Помните, в большинстве случаев в Дубае общаются на английском, довольно редко — на русском. Иначе будет сложно найти общий язык.

Основная валюта — дирхамы. Оплатить проезд в транспорте, экскурсии, или купить продукты можно, используя банковскую карту, но стоит с собой взять валюту в долларах. Ее удобно обменять.

Помните, Дубай — в перечне самых безопасных городов мира. Из-за более жестких правил поведения здесь редко происходят кражи.

75% населения – это мужчины, поэтому чувствуется уважительное отношение к женщинам. Эта страна не имеет почтового индекса, зато ежедневно меняется. Ведь строительство Дубая не прекращается ни днем, ни ночью. Такой роскоши посреди пустыни в мире больше нет.