Вже скоро на Софіївський площі у Києві встановлять новорічну ялинку та облаштують святкову локацію.

Цьогоріч тематика свята – народження Ісуса. Офіційне відкриття головної ялинки країни відбудеться за традицією у день Святого Миколая, 19 грудня, о 17.00.

Ялинка та всі декорації коштуватимуть 25-27 млн грн. Кошти надають спонсори та організатори.

Про це це в ефірі Громадського радіо повідомив засновник та директор компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький.

– Ярмарку у цьому році не буде, але буде ковзанка, багато гарячих напоїв та легка їжа, бо на мангалах та на інших приладах не зможуть готувати їжу через коронавірусні обмеження. Спробуємо облаштувати нову локацію – напроти Верховної Ради у Маріїнському парку. Також облаштуємо локацію на Арці дружби народів, парку Шевченка, Контрактовій площі, ВДНГ, а ще буде резиденція з атракціонами на 800 квадратних метрів за містом у Добропарку, – сказав Добруцький.

Ігор Добруцький додав, що сцени та концерту на Софіївській площі не буде.

– Не знаємо, якою буде верхівка – янголи, зірка чи щось таке. Це буде сюрприз. Обіцяю, що такої ялинки ще не було, навіть у світі такої не робили. Хоча ми торік увійшли у п’ятірку ялинок Європи, але зараз ми перейшли кордон кількості до якості, – переконаний директор компанії Folk Ukraine.