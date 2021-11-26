Уже скоро на Софиевской площади в Киеве установят новогоднюю елку и обустроят праздничную локацию.

В этом году тематика праздника – рождение Иисуса. Официальное открытие главной елки страны состоится по традиции в день Святого Николая, 19 декабря, в 17.00.

Елка и все декорации будут стоить 25-27 млн грн. Средства предоставляются спонсорами и организаторами.

Об этом в эфире Общественного радио сообщил основатель и директор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

— Ярмарки в этом году не будет, но будет каток, много горячих напитков и легкая еда, потому что на мангалах и других приборах не смогут готовить еду из-за коронавирусных ограничений. Попробуем обустроить новую локацию – напротив Верховной Рады в Мариинском парке. Также обустроим локацию на Арке дружбы народов, парке Шевченко, Контрактовой площади, ВДНХ, а еще будет резиденция с аттракционами на 800 квадратных метров за городом в Добропарке, — сказал Добруцкий.

Игорь Добруцкий добавил, что сцены и концерта на Софиевской площади не будет.

— Не знаем, какой будет верхушка – ангелы, звезда или что-нибудь такое. Это будет сюрприз. Обещаю, что такой елки еще не было, даже в мире такой не делали. Хотя в прошлом году мы вошли в пятерку елок Европы, но сейчас мы перешли границу количества к качеству, – уверен директор компании Folk Ukraine.